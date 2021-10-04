Kağıt toplayıcılarına yapılan baskında ortalık karıştı

Ümraniye, Esenkent mahallesinde kağıt toplayıcıların depolarına, sabah saatlerinde belediyeye ait kepçe ve kamyonla baskın düzenlendi. Ümraniye belediyesinin, ‘çevre kirliliğine neden olduğu’ gerekçesiyle boşaltarak yıkmak istediği alanda, kağıt toplayıcıları ile çevik kuvvet arasında ara ara arbede yaşandı. Polis, kağıt toplayıcılarını dağıtmak için biber gazı kullanıldı. Havaya ateş açıldı.

Fahrettin ÖZTÜRK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul'un Ümraniye ilçe belediyesi Esenkent mahallesinde, ‘çevre kirliliğine neden olduğu' gerekçesiyle, kağıt toplayıcıların depo olarak kullandığı yeri boşaltmak için bu sabah baskın düzenledi.

KAĞIT TOPLAYICILARINA BİBER GAZLI MÜDAHALE

Kağıt toplayıcılığı yaparak geçimini sağlayan ve birçoğu o mahallede oturan vatandaşlarla çevik kuvvet arasında zaman zaman arbede yaşandı. Depolarını boşaltmak istemeyen kağıt toplayıcıları ile ailelerinin dağıtılması için biber gazı atıldı. Bir polisin de grubu dağıtmak için silahını çıkarıp havaya ateş ettiği kaydedildi.

“İŞİMİZİ ELİMİZDEN ALMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Esenkent mahallesinde ikamet eden ve kağıt toplayıcılığı yaparak geçimini sağladığını söyleyen Mahmut Aytar konuyla ilgili SÖZCÜ’ye şı açıklamayı yaptı.

“Sabah 09:00 gibi Ümraniye Belediyesi, kepçe ve kamyonlarla geldi. Çevik kuvvet ekipleriyle birlikte geldiler. ‘Verilen emri uygulamakla mükellefiz' dediler. Biz belediye ile valiliğin bizi dinlemesini istiyoruz. Belediyenin bizi rahat bırakmasını istiyoruz. Çalışalım. Biz kimsenin malını mülkünü çalmıyoruz. Alın terimizle, İstanbul halkının kendi gönül rızasıyla çöpe attığı, dönüştürülebilir maddeleri dönüştürerek, aile ekonomimize katkı sunuyoruz. Ekonomik krizde yaşanan bu kadar işsizlik varken, biz kendimize bir iş istihdamı oluşturmuşken, bu işimizi elimizden almaya çalışıyorlar. İsteğimiz, işimizi elimizden almamaları. Ben evli değilim ama evli olan, çocukları olan, çocuklarını okutanlar var. Bir sürü insan mağdur oldu”