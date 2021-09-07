Kahve yapmadığı için abisi tarafından darp edildi

Elazığ’da evine alkollü gelen abisine kahve yapmadığı için abisi tarafından darp edilen Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri eski il temsilcisi Gözde Önal’ın Elazığ Adliyesi’nde davası görüldü. Platform üyeleri kadınlar şiddete maruz kalan Önal’ı yalnız bırakmadı.

Evren DEMİRDAŞ

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Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri eski il temsilcisi Gözde Ünal, eve alkollü gelen abisine kahve yapmadığı gerekçesiyle darp ederek burnunu kırdı.

Abisinin şiddetti sonrasında abisinden şikayetçi olan Ünal'ın mahkemesi bugün Elazığ 5. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Mahkemeyi kadın platformu üyeleri ve CHP Elazığ il kadın Kolları Başkanı Ayten Çekil'de takip etti. Duruşma, 16 Kasım'a ertelendi.

“BU ÜLKEDE KADINLAR KAHVE YAPMADIKLARI İÇİN ŞİDDETE UĞRUYOR”

Mahkeme sonrasında Elazığ Adliye önünde açıklama yapan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu sözcüsü açıklama yapan Betül Oğuz şunları söyledi:

* Gözde Önal için adalet sağlansın diye Elazığ Adliyesi’ndeyiz. Arkadaşımız Gözde abisi tarafından şiddete uğrayarak yaralandı.

* Bu ülkede kadınlar kahve yapmadı diye şiddete maruz kalıyor. Kadınlar, kendi hayatlarına dair aldıkları kararların ardından öldürülme korkusuyla yaşamayacaklar.

* Tüm kadınlar ve çocuklar için etkin ve hukuki süreçleri yerine getirmek zorundasınız. Failler için etkin kovuşturma ve soruşturma süreçleri işletilsin diye mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz.

* Mücadelesini yürüttüğümüz her alanda sağlanana kadar adliyelerde olmaya devam edeceğiz. Yetkililer kadınları erkek şiddetinden korumak yerine failleri cesaretlendirirken; bizler eşitlik mücadelemizden, haklarımızdan, kazanımlarımızdan vazgeçmeyeceğiz.

* İstanbul Sözleşmesi'nden bir gece yarısı kararıyla çıkanlar, uygulamakla yükümlü oldukları anayasayı hiçe sayanlar bilsinler ki; kazanımlarımıza ve mücadelemize güveniyoruz. Gözde'nin davasına da adalet yerini bulana dek mücadelemizi sürdüreceğiz.