Kahve yapmadığı için kardeşini darbeden abiye hapis cezası
Elazığ’da evine alkollü gelen abisine kahve yapmadığı için abisi tarafından darp edilen Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri il temsilcisi Gözde Önal’ın Elazığ Adliyesi’nde 2. duruşması görüldü. Mahkeme E. Önal'a 'Kasten yaralama ve bunu kardeşe karşı işlediği' gerekçe gösterilerek 1 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri Elazığ temsilcisi Gözde Önal, eve alkollü gelen abisine kahve yapmadığı gerekçesiyle darp ederek burnunu kırdı. Abisinin şiddetti sonrasında abisinden şikayetçi olan Ünal’ın ikinci duruşması bugün Elazığ 5. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.
1 YIL 7 AY HAPİS CEZASI ALDI
Mahkemeyi kadın platformu üyeleri de takip etti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da mahkemeyi müdahil oldu. Mahkeme, sanık ve şikayetçileri dinlemesinin ardından kardeşine şiddet uygulayan E. Önal’a ‘kasten yaralama ve bunu kardeşe karşı işlediği için ve burunda kemik kırılmasına sebebiyet verdiği’ gerekçesiyle 1 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Hükmün açıklanması geriye bırakıldı. E. Önal, 5 yıl denetimli serbestliğe tabi tutulacak.
DAVA KAMU DAVASINA DÖNÜŞTÜ
Durusma sonrası açıklama yapan avukat Kader Arat, “Zaten sanık önceki duruşmada bu durumu kabul etmiş ve pişman olduğunu söylemişti. Kasten yaralama ve bunu kardeşe karşı işlediği için ve burunda kemik kırılmasına sebebiyet verdiği için şikayet aranmaksızın kamu davasına dönüştü ve zanlı ceza aldı” ifadelerini kullandı.