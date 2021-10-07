Kalamış ihalesine tepki: Kamu zarara uğratıldı

Kadıköy Belediyesi’nin girmesinin engellendiği Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı’nın ihale süreci tamamlandı. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, kamunun zarara uğratıldığını belirterek hukuk mücadelesine devam edeceklerini açıkladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ’ye ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıl süreyle “işletme hakkının verilmesi” yöntemiyle özelleştirmek üzere açtığı ihale sürecinde sona yaklaşıldı. Pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ihalede; Koç Holding'e bağlı TEK-ART Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri AŞ, Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ve Cey Ortak Girişim Grubu teklif verdi. Koç Holding bağlı ortaklığı Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri’nin, ihalede 2.53 milyar TL ile en yüksek teklifi verdiğini duyurdu.

“HUKUK MÜCADELESİNE DEVAM EDECEĞİZ”

İhaleyi takip etmek için Ankara'ya giden Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, sosyal medya hesabından açıklama yaparak tepki gösterdi. Odabaşı, “Kalamış Yat Limanı ihalesi bitti. TEKART firması (Koç Holding) ihaleyi, önceden kendisinin verdiği teklifinin yarı fiyatına aldı. Bu sonuç; aceleye getirilen ihaleyle kamunun yeniden zarara uğratılmasından başka bir şey değil. Kadıköylüler adına hukuk mücadelesine devam edeceğiz” paylaşımında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, ihale duyurusunu yaptığında Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı bu karara tepki göstermiş ve “Kimse buraya ‘çökmesin' diye, Kadıköy Belediyesi olarak yeşil alanı korumak şartıyla biz talibiz” açıklamasında bulunmuştu. Kadıköy Belediye Meclisi'nde oy birliği ile alınan karar doğrultusunda ihale teknik şartnamesini almak, teminat ödemesi yapmak ve ihaleye katılmak için Başkan Odabaşı'na yetki verilmişti. Kadıköy Belediyesi’nin Kalamış Yat Limanı’nın özelleştirilmesiyle ilgili açılan ihaleye katılmak için yaptığı başvuru Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına devir yapılamayacağı gerekçe gösterilerek reddedilmişti.