Kamu arazisi satma vaadiyle 25 milyonluk dolandırıcılık

Ankara'da sahte belgeler düzenleyip, kamu arazilerini satma vaadiyle 5 kişiyi 25 milyon TL dolandıran 4 kişilik çete, polisin 3 aylık çalışması sonucu çökertildi. Gözaltına alınan 4 kişiden Abidin T. ile Coşkun K., nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kamu arazisi satma vaadiyle dolandırıcılık yapan çeteyi ihbar üzerine takibe aldı. 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda kimlik ve adresleri belirlenen 4 şüpheli Abidin T., Coşkun K., Murat Caner A. ile L.Y.Y., eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda sahte evrak ele geçirildi.

SAHTE TAPU BELGESİ

Şüphelilerin, kamu arazisi satma vaadinde bulundukları mağdurları, ‘kamu taşıtı’ tanıtım kartlı araçlarla söz konusu arazilere götürüp gezdirdikleri belirlendi. Bu şekilde güvenini kazandıkları vatandaşlara ‘Tapu Müdürlüğü’ başlığıyla işlemlerin başlatıldığı yönünde SMS gönderdikleri ve paranın kaparo bölümünü yine güvenlerini kazanmak için resmi defterdarlık hesabına yatırttıkları tespit edildi. Anlaşma sağlandıktan sonra paranın kalan bölümünü elden alan şüphelilerin, karşılığında sahte tapu belgelerini mağdurlara verdikleri belirlendi. Çetenin, bu yöntemle 5 kişiyi 25 milyon TL dolandırdığı saptandı.

LÜKS YAŞAM

Şüphelilerden Abidin T.’nin, lüks otomobil, şoför ve koruma ile gezdiği, sürekli farklı otellerin ‘kral’ dairelerinde kaldığı belirlendi. Pırlanta uzmanı olduğunu ve ülkedeki tüm definelerin yerini bildiğini iddia eden Abidin T.’nin, para karşılığında bu sözde definelerin yerini vatandaşlara gösterip, dolandırıcılık yaptığı da belirlendi. Ayrıca emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddeden Abidin T., kendisinin de dolandırıldığını iddia etti. Sadece et yiyebildiğini belirten Abidin T.’nin, gözaltında kaldığı sürede verilen diğer yemekleri geri çevirdiği de öğrenildi.

2 KİŞİ TUTAKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abidin T. ile Coşkun K. ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarından tutuklanarak, cezaevine gönderilirken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)