Kamuda çift maaş alanların isimlerini açıklayan İYİ Partili Yokuş: Bu utanç tablosu ülkeyi yönetenlerin

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş TBMM kürsüsünden gündeme dair açıklamalarda bulundu. Dünya Bankası'nın yaptığı bir araştırmaya ilişkin bilgeler paylaşan Yokuş, rapora göre Türkiye'nin 2020 yılında yüzde 20 oranında “fakirleştiğini” söyledi. Gelir dağılımı eşitsizliğine dikkat çeken Yokuş, “Yani, şu anda Türkiye’de en düşük gelirlilerle, yüzde 20 nüfusla, en yüksek geliri olan nüfus arasındaki kat 10’a çıkmıştır” bilgisini verdi.

“GERÇEKTEN ANLAMAK ÇOK ZOR”

Türkiye'de memurlar arasında ayrıcalıklı ücret ve kadro unvanları olduğunu belirten Yokuş, “Aynı ayrıcalıklı yapılar maalesef emekli memurlarda, emekli işçilerde ve özellikle BAĞ-KUR emeklilerinde de var. Örnek olarak, emekli memurların ücret artışlarıyla emekli işçilerin ücret artışları yıl bazında aynı yapılmamaktadır, bunu gerçekten anlamak çok zor. Yine, bayram ikramiyesi verdiğimiz emeklilerden yaklaşık 500 binini ayırdık” şeklinde konuştu.

“BU TÜRKİYE'NİN UTANÇ TABLOSU”

Kamu kurumlarından birden çok maaş alan bazı kişilerin isimlerini ve aldıkları ücretleri açıklayan İYİ Parti'li Yokuş açıklamalarını şu ifadeleri kullandı:

* Kamuda saymakla bitmeyecek kadar ücret adaletsizliği, ücret ayrımcılığı var. Türkiye tablosuna bir göz atın istiyorum. Bugün zarar eden bir Türk Hava Yolları var. 5 milyon zarar etmiş ama maalesef 5 milyon zarar eden bu Hava Yolları’mızın Genel Müdürü tam 14 başkanlık yapıyor, 14 yerden maaş alıyor.

* Yine, bu Hava Yolları’mızın bir yöneticisi, Genel Müdür Yardımcısı 7 yerden maaş alıyor. Yine Hava Yolları’nda bir başka genel müdür görevlisi maalesef 41 yerden ücret alıyor. Hepimiz biliyoruz ki şu tablo Türkiye’nin utanç tablosu. İşte Türkiye’yi getirdiğimiz nokta bu.

O İSİMLERİN ALDIĞI TOPLAM MAAŞLARI AÇIKLADI

Yokuş, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'un toplam maaşının, gelirli ek ödemelerle beraber 161 bin lira olduğunu belirtti. Yokuş, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ın ise ek ücretlerle beraber 150 bin lira maaş aldığını aktardı.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı'nın ise toplam gelirinin 85 bin lira olduğunu ifade etti, “Şimdi, hepimiz biliyoruz ki bin 750 üst düzey bürokrat çift maaş alır. Onların vergileri de verilmez ikinci maaşlarından” dedi.

“BÖYLE DEVLET YÖNETİLİR Mİ ?”

Asgari ücretli ve emeklilere seslenen Yokuş sözlerini şöyle sürdürdü:

* Ey asgari ücretli, 2 bin 800 küsur lira maaş alıyorsun. Bak, senin devletini yönetenler yandaşlarına 150 bin lira maaş veriyor, 161 bin lira maaş veriyor. Ey 2 bin lira alamayan emekli, şu tabloya bir bak. Ey çiftçi, sana hakkını hukukunu vermeyenler senin başına atadıkları Tarım Kredi Kooperatifi Başkanına 150 bin lira maaş veriyor.

* Bak, ey işsiz kardeşim, ey çaresiz kardeşim, saraydaki bir daire başkanı 85 bin lira maaş alıyor. Şimdi, bu utanç tablosu sizin değil, ülkeyi yönetenlerin. Hala bu tabloyu görüp de zehir zıkkım olsun demeyecek bir Allah’ın kulu var mı? Allah’tan korkun, hiç mi vicdanınız yok, hiç mi imanınız yok, hiç mi ahlakınız yok, böyle devlet yönetilir mi? Yazıklar olsun, yazıklar olsun.

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