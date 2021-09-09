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Kamyonla otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Kamyonla otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kaza, saat 06.00 sıralarında Manisa’nın Alaşehir-Sarıgöl karayolu Çataltepe kavşağında meydana geldi. Sarıgöl yönüne giden Oğulcan Kökten (27) yönetimindeki 45 SK 347 plakalı boş üzüm kasası yüklü kamyonla, Ali Kaya (57) yönetimindeki 20 YF 597 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ 

Kazada, otomobil sürücüsü Ali Kaya hayatını kaybetti, yanındaki Gökhan Yener (37) ve Güler Uçar (61) ile kamyon şoförü Oğulcan Kökten ise yaralandı. Yaralılar kaldırıldıkları Alaşehir Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. (DHA)

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