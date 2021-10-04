Kanal İstanbul için düzenlenen ‘maskeli ihale’ sonuçlandı

Kanal İstanbul projesi için 26 Mart 2020 tarihinde düzenlenen “maskeli ihale” 18 ay sonra sonuçlandı. Projenin etki alanında kalan tarihi Odabaşı ve Dursunköy köprülerini taşımak için düzenlenen ihalede, Mukarnas Mimarlık Mühendislik Şirketi ile 500 bin TL’lik sözleşme imzalandı.

Özlem GÜVEMLİ

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Kanal İstanbul projesinin etki alanında kalan tarihi Odabaşı ve Dursunköy köprülerini taşıma ihalesi 26 Mart 2020 günü corona virüs salgını nedeniyle getirilen birçok kısıtlama önlemine rağmen gerçekleştirilmişti. Yaklaşık yarım saat süren ihale sırasında salonda salgına karşı önlemler alınmıştı.

İhale komisyonu üyeleri, maske ve eldiven takarak ihaleyi gerçekleştirmişti. Tahmini bedeli 566 bin TL olarak açıklanan ihaleye 4 geçerli teklif sunulmuştu. İhaleyi 500 bin TL teklif sunan Mukarnas Mimarlık Mühendislik İnşaat Turizm İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Şirketi kazandı. Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü ile şirket arasında tam 18 ay sonra 27 Eylül 2021 günü sözleşme imzalandı. Şirket, ihalede en düşük teklifi sunan şirket olmuştu.

KÖPRÜLER SÖKÜLEREK TAŞINACAK

İhale konusu iş kapsamında “Kanal İstanbul projesi etki alanında kalan Başakşehir'deki tarihi Odabaşı ve Arnavutköy'deki Dursunköy köprülerinin korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasının sağlanması için sağlam bölümlerinin sökülerek taşınması, eksik bölümlerinin tamamlanması ilkesine dayalı projelerinin hazırlanması” amaçlanıyor.

Teknik şartnameye göre köprü civarında araştırma kazıları yapılarak başlangıç ve bitiş noktaları ile tespit edilecek. İhaleyi alan firma; köprünün sökümü, yapı elemanlarının taşınması, yeniden yapılması ve eksik bölümlerinin tamamlanması işlerini üstlenecek. Köprünün özgün konumuna yakın bir konuma taşınması için alternatif yerleri araştıracak ve köprülerin taşınacağı yeri belirleyecek. İşin süresi de 350 gün olarak belirlendi.

Şirket, 2016 yılında mimar Kıyas Tökmeci tarafından 200 bin TL sermaye ile kuruldu. Şirketin merkezi Beşiktaş'ta bulunuyor.