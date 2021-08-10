Kanal İstanbul ile ilgili çarpıcı iddia: İhale 2021’in son çeyreğinde yapılacak, ibre Çinli şirkete kaydı

CHP’li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman çarpıcı bir iddiada bulunarak tartışmaların odağındaki Kanal İstanbul projesinin ihalesinin yılın son çeyreğinde yapılacağını ve ihalede ibrenin Kalyon'un Çinli şirket ile oluşturacağı konsorsiyuma kaydığını söyledi.

SÖZCÜ İSTANBUL

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile hükümeti karşı karşıya getiren Kanal İstanbul projesiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. CHP'li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ihalenin tarihini açıklayarak Çinli firmanın katılacağı konsorsiyumun ön plana çıktığını dile getirdi.

“KALYON VE ÇİNLİ FİRMA KONSORSİYUM OLUŞTURACAK”

Ataman “Kanal İstanbul'da ibre yine Çin'e kaydı. Kalyon İnşaat ile Çinli CCC (China Communications Construction Company) ihale için konsorsiyum oluşturacak. İhale yılın son çeyreğinde. Gary Lineker'in futbol ile ilgili bir sözü vardı. ‘Futbol, 22 kişi ile 90 dakika oynanan sonunda Almanların kazandığı bir oyundur' diye.

Mega projeler için de ben diyorum ki ‘Kanal İstanbul çılgın diye adlandırılan sonunda yine tanıdık müteahhitlerin aldığı inşaat işleridir” paylaşımında bulundu. Ataman, hükümetin içerdeki ekonomik sıkışıklığı yine inşaat ile aşma peşinde olduğunu da belirterek “Her şey dönüyor dolaşıyor inşaata geliyor. Ata sporumuz inşaat oldu” dedi.

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