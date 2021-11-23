Kanal İstanbul’un imar planlarında ayrımcılık: İBB ve CHP’li belediyelerin arazilerine düşük imar verilecek

CHP’li Nadir Ataman, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Kanal İstanbul’un çevresine kurulacak Yenişehir’in sınırları içinde kalan İBB ve CHP’li ilçe belediyelerine ait arazilerde “imar ayrımcılığı” yapılarak inşaat hakkı ve yüksekliğin düşük tutulacağı yönünde duyumlar aldıklarını açıkladı: Biz Kanal İstanbul’a zaten karşıyız, o kanal yapılmayacak. Kimse ile imar pazarlığı yapmayız ama imar ayrımcılığını da duyunca pes dedik.

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CHP'li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman, Kanal İstanbul'un çevresi kurulacak Yenişehir'in Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından etaplar halinde yapılmaya devam eden imar planları ile ilgili dikkat çekici bir iddiada bulundu.

İBB ve İSKİ'nin Kanal İstanbul güzergahında 3.6 milyon metrekare arazisi bulunduğunu belirten Ataman, yüzde 45 imar kesintisinden sonra geriye 2 milyon metrekare arsa kalmasının beklendiğini söyledi.

Ataman, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Yenişehir için hazırlanan imar planlarında; İBB, İSKİ ve CHP'li ilçe belediyelerinin arazileri için özel bir düzenlemeye gidileceği yönünde duyum aldıklarını açıkladı. Özel düzenlemenin de “imar ayrımcılığı” yapmak için hazırlandığını dile getiren Ataman, “İBB ve CHP'li belediye arazilerine zemin+ 3 kat ve 0.50 emsal verilirken, TOKİ kendi arazilerine 1.20 emsal, zemin+ 5 kat imar hakkı verecek” dedi.

“BU KADARINA PES DEDİK”

Kanal İstanbul'a ve çevresini imar rantına açan Yenişehir'e karşı olduklarını vurgulayan Ataman, “Kimse ile imar artışı pazarlığı içinde değiliz. Zaten o kanal yapılmayacak. Ama iktidarın her türlü eylem ve işleminde yaptığı ayrımcılığı, imar planlarında da yaptıklarını duyunca ‘pes' dedik. Devlet, kurumları arasında bile ayrımcılık yapıyor. TOKİ devlet kurumu da CHP'li belediyeler devlet kurumu değil mi? Merak etmesinler az kaldı 1,5 sene sonra TOKİ'yi de Millet İttifakı yönetecek” diye konuştu.

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