Kandilli’deki 40 yıllık çocuk parkı ranta açıldı!

Üsküdar'ın tarihi semtlerinden olan Kandilli'deki tek çocuk parkı, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkarılarak 'ticari alan' olarak kiraya verildi. Hem deprem toplanma alanı hem de çocuk parkı olan ve içinde korunması gereken tarihi yapının bulunduğunu belirten Mahalle sakinleri, ihalenin iptal edilerek alanın çocuk parkı olarak kalmasını istiyor.

Sozcu.com.tr

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İstanbul’un tarihi semtlerinden olan Kandilli Mahallesi’ndeki çocuk parkının Mülkiyeti Sultan Mahmud-u Hanı Evvel Vakfı’na ait. Boğaz ön görünümünde bulunan, içerisinde korunması gereken tarihi yapı ve anıt ağaç bulunan tarihi alan, öncelerinde Üsküdar Belediyesi tarafından çocuk parkı olarak kullanılıyordu.

Mahalle sakinleri, bir sabah uyandıklarında, 40 yıldır mahalledeki çocukların oynadığı parkın içinde inşaat faaliyetinin başladığını gördü. Kısa süre sonra da tarihi arsanın belediyeden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan bir ihale ile kiralama ve işletme hakkı verilerek bölgede pastane ilşletmeciliği yapan bir kişiye devredildiği öğrenildi.

Bölgenin tek çocuk parkı aynı zamanda deprem toplanma alanı olduğunu söyleyen mahalle sakinleri, sosyal medya üzerinden parkın geri verilmesi için kampanyalar başlattı. Ayrıca dikkat çekmek amacıyla her pazar saat 12.00’da parkın önünde toplanarak eylem yapmaya başladı.

MAHALLELİ DİLEKÇELER YAZDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Boğaziçi İmar Müdürlüğü, Tabiat Varlıkları Kurulu, İstanbul 6 No’lu Koruma Kurulu Başkanlığı, Üsküdar Belediyesi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü II. Bölge'ye de dilekçeler yazan mahalle sakinleri şu çağrıyı yaptı;

“Belirtildiği üzere, boğaz ön görünümünde bulunan, boğaz hattında ve sahile sadece 150 metre mesafede bulunan, ayrıca, içinde korunması gereken tarihi yapı ve anıt ağaç bulunan bu alanda Boğaziçi Kanunu gereği herhangi bir inşaat faaliyeti yapılamayacak ve kullanıma konu olamayacak olup bu alan herhangi bir ihaleye, kiralamaya, satışa ve ticari işleme konu edilemez. Alanın korunmasını ortadan kaldıracak her türlü işletmenin derhal durdurulmasını, alanın kurumunuzca korumaya alınmasını talep eder, gereğinin yapılmasını arz ve talep ederiz.”