Kapalıçarşı’da döviz bürosu sahibi intihar etti

İstanbul Kapalıçarşı’da döviz bürosu sahibi kuyumcu, İntihar etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Fatih’te bulunan tarihi Kapalıçarşı’da T. kuyumculuk sahibi Cahit E., silahla intihar etti. Olay yerine giden polis ekipleri çalışma başlatırken, döviz bürosu da olduğu belirtilen Cahit E.'nin intihar sebebinin araştırıldığı öğrenildi.

Olaya ilişkin görüştüğümüz, E.C’nin sahibi olduğu döviz bürosuna yakın bir noktada işletmesi bulunan bir başka esnaf da, E.C.’yi intihara sürükleyen olayın borç yükü nedeniyle girdiği bunalım olduğunu duyduklarını belirtti.