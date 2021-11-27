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Kapısını çilingire açtırıp girdikleri evden para ve kedi çaldılar

Antalya'da çilingire kapısını açtırdıkları evden 5 bin TL, değerli eşya ve İskoç cinsi kediyi çalan M.Ç.C. ve N.C. adlı 2 kadın yakalandı. Eşyalar ve kedi sahibine teslim edildi, şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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Kapısını çilingire açtırıp girdikleri evden para ve kedi çaldılar

Olay, dün sabah saatlerinde Kepez ilçesinde meydana geldi. Polis, çilingire kapısını açtırıp girdikleri evden değerli eşyalarla İskoç cinsi kediyi çalan 2 şüpheliyi takibe aldı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, M.Ç.C. ve N.C. olduğu belirlenen şüphelileri, operasyonla gözaltına alındı.

Kedi ve eşyalar sahibine teslim edildi. İfadesi alınan şüpheliler ise adliyeye sevk edildi. (DHA)

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