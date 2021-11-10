Kar yağışı Anadolu’yu etkilemeye başladı

Bir süredir soğuk havanın etkili olduğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ilk etkili kar yağışları görülmeye başlandı. Bazı bölgelerde trafikteki sürücüler ise araçlarının kayacağı endişesiyle zor anlar yaşadı.

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Yozgat’ta sabah saatlerinde yağmurun ardından etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düştüğü kentte, kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu. Sabah erken saatlerinde öğrenciler okullarına kar yağışı altında gitmek zorunda kaldı.

NİĞDE’DE ULAŞIMDA ZORLUKLAR YAŞANDI

Çiftlik ve Çamardı ilçelerinin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Niğde-Çiftlik kara yolu Ketençimen mevkisinde yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler, trafikte zor anlar yaşadı. Bazı bölgelerde kar kalınlığı, yer yer 10 santimetreyi buldu. Sürücüler ise araçlarının kayacağı endişesiyle zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri, yolların temizlenmesi için çalışma başlattı.

ULUDAĞ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Uludağ'da ise sabah erken saatlerde kar yağışı başladı. Kayak pistlerinin ve otel çatılarının beyaza büründüğünü gören işletmeciler telefonlarına sarılarak o anları kaydetti. Zirve beyaza bürünürken, kar yağışı otelcileri sezon ile ilgili umutlandırdı. Birinci ve ikinci oteller bölgesi olarak bünyesinde 17 otel, 7 bin yatak kapasitesi bulunan ve 300 metre ile bin 980 metre uzunluklarında 20 kayak pistinin yer aldığı Uludağ’da kış sezonu ve yılbaşı öncesi kar yağışı oldukça önemli. (İHA-DHA)

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