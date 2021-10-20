Karakoldaki ölüm davasında 12 polis ‘işkence’ suçuyla yargılanacak

Özel güvenlik amiri Birol Yıldırım’ın, Esenyurt Polis Karakolu’ndaki şüpheli ölümüne ilişkin 1’i tutuklu 12 polis memurunun Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandığı ve görevsizlik kararıyla Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen dava dosyası, Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. 12 polis memuru, 13 Ocak 2022 tarihinde, ‘işkence’ suçundan Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

Fahrettin ÖZTÜRK

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İstanbul'da, Esenyurt Polis Karakolu'nda, 5 Haziran gecesi, özel güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın şüpheli bir şekilde ölümü gerçekleşmişti.

Konuyla ilgili soruşturma başlatan Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, karakolda görevli 12 polis memuru hakkında, ‘bilinçli taksirle ölüme neden olmak' ve ‘basit yaralama' suçlarından dava açmıştı.

Komiser yardımcısı İsmail Alperen S. ise, iddianame hazırlanmadan önce, 19 Ağustos tarihinde tutuklanmıştı.

İLK DURUŞMADA MAHKEME GÖREVSİZLİK VERMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Büyükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesinde ilk duruşması görülen dava, ‘işkence' ve ‘neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış işkence' oluşturabileceği gerekçesiyle görevsizlik kararı ile Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

‘İŞKENCE' SUÇUNDAN YARGILANACAKLAR

Tutuklu komiser yardımcısı dahil, toplamda 12 polis memurunun, ‘bilinçli taksirle ölüme neden olmak' ve ‘basit yaralama' suçlarından yargılandığı dava dosyasındaki suçlar, ‘işkence yapma' ve ‘işkence sonucu ölüme neden olma' suçlarıyla değişti.

Tutuklu komiser yardımcısı İsmail Alperen S. ile tutuksuz diğer 11 polis memuru, 13 Ocak 2022'de Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Özel bir güvenlik şirketinde yönetici olarak çalışan Birol Yıldırım, 5 Haziran gecesi mesai arkadaşı Barış Uysal'ın, oğlu Alihan Uysal ile birlikte bir kavgaya karıştığını ve gözaltına alındığını öğrenmiş, durumları hakkında bilgi almak için Esenyurt Polis Karakoluna gitmişti.

Burada polislerle tartışan Yıldırım, ters kelepçeyle gözaltına alınarak, nezarethanede yer olmadığı gerekçesiyle güvenlik kameralarının olmadığı mutfağa alınmıştı. İlerleyen saatlerde Yıldırım'ın öldüğü haberi ailesine verilmişti.

AİLE, ‘DARP SONUCU' ÖLDÜĞÜNÜ ÖNE SÜRMÜŞTÜ

Yıldırım'ın ailesi ile gözaltına alınan mesai arkadaşı, darp sonucu hayatını kaybettiğini öne sürmüştü. Konuyla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış ve olaya karıştıkları iddia edilen polis memurları hakkında iddianame düzenlenmişti.

12 POLİS MEMURU HAKKINDA DAVA AÇILDI, KOMİSER YARDIMCISI TUTUKLANDI

İddianamede, biri komiser yardımcısı olmak üzere toplamda 12 memur şüpheli olarak yer almıştı. Komiser yardımcısı İsmail Alperen S., iddianame düzenlenmeden önce tutuklanmıştı.

Düzenlenen iddianamede, komiser yardımcısı ile birlikte toplamda 7 memur hakkında Yıldırım'a karşı, ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan üç yıldan 9 yıla kadar hapis cezası talep edilmiş, Yıldırım’ın mesai arkadaşı Barış Uysal ile oğlu Alihan Uysal'a karşı, ‘basit yaralama' suçundan da ayrı ayrı toplamda 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapisleri istenmişti.

İddianamede, diğer 5 polis memuru hakkında ise, ‘basit yaralama' suçundan 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.