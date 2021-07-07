Karakoldaki ölüm meclis gündeminde

Özel bir güvenlik şirketinde yönetici olarak çalışan Birol Yıldırım, 5 Haziran gecesi mesai arkadaşı Barış Uysal'ın, oğlu ile birlikte bir kavgaya karıştığını ve gözaltına alındığını öğrenmiş, Uysal'ın akıbetini öğrenmek için Esenyurt Polis Karakolu’na giden Yıldırım'ın ölüm haberi birkaç saat sonra ailesine ulaşmıştı.

Emniyetten yapılan ilk açıklamada, Yıldırım'ın beklediği sırada fenalaştığı ve kalp krizi sonucu öldüğü söylenmişti. Ancak, Yıldırım ile birlikte mutfakta tutulan Barış Uysal ile oğlu Alihan Uysal'ın anlattıklarına göre, polis memurları tarafından darp edilmişti.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKMIŞTI

Olayla ilgili ortaya çıkan görüntülere göre saat 23:00 sıralarında karakola gittiği anlaşılan Birol Yıldırım’ın, bekleme salonunun giriş kapısında bir polis memuru ile konuştuğu, karakolun ön nizamiye görüntülerinde saat 23:23 sıralarında Yıldırım'ın kalabalık bir polis grubu arasında olduğu ve memurlar tarafından itilerek dışarıya çıkarıldığı, tam kapıdan çıkmak üzereyken ise polislerin kol ve ensesinden tutup, belinden kavrayarak bu kez zorla karakola geri soktuğu kayıtlara yansımıştı.

Görüntülerde saat 00:02'de eline buz koyan genç polis memuru dikkat çekerken, eline buz koyan memurun, elini yumruk yaparak başka bir arkadaşına gösterdiği, arkadaşının ise ‘aç kapa' işareti yaptığı görülmüştü. Görüntülerde, Yıldırım'ın tutulduğu mutfağın kapısının önünde saatler 01:01'i gösterdiği sırada çok sayıda polis memurunun olduğu ve içeri girip çıktıkları da kayıtlara geçmişti.

Ölümün karakoldaki darp ve kötü muamele yüzünden yaşandığını belirten Yıldırım ailesi sorumluların adalet önünde hesap vermesini isterken, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, savcılık, şu ana kadar ilgili bütün polis ve bekçilerin ifadesine başvurmuştu. Ancak Yıldırım ailesinin dile getirdiği iddialar bugüne kadar aydınlatılmadı.

“BİLGİ ALMAK İÇİN GELDİ, POLİS MERKEZİNDEN ÖLÜSÜ ÇIKTI”

Bu konu TBMM'de CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek tarafından da gündeme getirildi. Erkek, söz konusu olayı önce şöyle özetledi:

“İstanbul Esenyurt polis merkezinde bir vatandaş polis merkezine girdi gözaltındaki bir personelle ilgili bilgi almak için. Ondan sonra polis merkezinden ölüsü çıktı. Video kayıtları yayınlandı. Bir polis ellerini buzla tedavi ediyor, bir polis ellerini sarıyor. Karakolda bir bölüme polislerle beraber sokuluyor, ondan sonra yaşamını yitiriyor.”

“2 HAFTA ÖNCE BİR İNSAN ÖLDÜRÜLDÜ”

Aradan geçen 2 haftada bir şüphelinin olmamasına dikkat çeken Erkek, Birol Yıldırım'ın öldürüldüğünü savunarak şu ifadeleri kullandı:

“2 hafta geçti. Bir tek şüpheli dahi yok. Çünkü yargı artık suçla mücadele edemiyor. Yargı işleyemiyor. Bu çok ciddi bir sorun. Emniyet içindeki kendini kanunla bağlı gören, hukukla bağlı gören mesleğine saygılı birçok emniyet mensubu da bu konudan rahatsız. Suçu kim işlerse işlesin. Suçla mücadele edilemez bir noktaya gelindi. 2 hafta önce bir insan öldü, öldürüldü. Üstelik bir polis merkezinde.”