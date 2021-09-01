Karamollaoğlu: Bir Allah’ın kulu da ‘gel bunun hesabını ver’ diyemiyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eski Bakan Erdoğan Bayraktar'ın, 'Dosyamda ne varsa, hem tapeler hem teknik takip doğrudur' açıklamasına ilişkin, "Bir eski bakan tüm çıplaklığı ile işlenen suçları ve hataları ortaya koyması önemlidir. Ama gelin görün ki bir Allah’ın kulu da 'gel bunun hesabını ver' diyemiyor. Hükümetin üzerine düşen bu iddiaların üstüne gitmek ve suçluları cezalandırmaktır." dedi.

Sözcü İstanbul

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gerçekleştirdiği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Adli yıl açılış töreninin yapılacağı yeni Yargıtay binasının “muhteşem” olduğunu, ancak adaletin, binanın güzelliğine göre tecelli etmediğini söyleyen Karamollaoğlu, “Bugün adli yılın açılışında yapılacak konuşmalar da yine ihtişamlı olacak, güzel şeyler söylenecek ama söz yetmiyor artık. Bu ülkenin adalete ihtiyacı var. Adalet, bizim parlayan yıldızımız, güneşimiz olmak mecburiyetinde” diye konuştu.

“ÜMİT EDİYORUM Kİ; TALİBAN DAHA MANTIKLI BİR ÇİZGİ TAKİP EDER”

Afganistan’daki gelişmelere de değinen Karamollaoğlu, ABD’nin, Afganistan’ı terk etmek zorunda kaldığnı hatırlatarak, 11 Eylül’ün “düzmece bir saldırı” olduğunu ve bunun dünya tarafından kabul edilmeye başlandığını belirtti. Karamollaoğlu, “Şu anda Afganistan’da bir kargaşa var. İktidara gelen, adına Taliban deyin, mücahit deyin kim olursa olsun devlet yönetimini bilmeyen insanlar. Bunların içinde tahsilliler, bilgili olanlar var ama devlet yönetmek, hele de bugün Afganistan’da sıfırdan bir devleti yeniden inşa etmek kolay bir şey değil. Yaklaşımlar bile önemli. Bundan dolayı ümit ediyorum ki; Taliban daha mantıklı bir çizgi takip eder ve kendisine destek olacak ülkelerde seçici davranır. Gelecek makul tekliflere olumlu tepkiler gösterir” dedi.

“ACİLEN ‘KABİL ZİRVESİ’ DÜZENLENMELİDİR”

Karamollaoğlu, Türkiye, İran ve Pakistan’ın Afganistan meselesinde kilit bir öneme sahip olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

Afganistan'daki mesele burka üzerinden anlaşılamayacak kadar derin ve çetrefillidir. Bu konuda Pakistan, İran ve Türkiye kilit bir öneme sahiptir. Bu üç ülkenin öncülüğünde acilen ‘Kabil Zirvesi” düzenlenmelidir. Karşı karşıya bulunulan durumun sağduyu ve diyalog yoluyla çözülmesi için geniş katılımlı bir konferans organize edilmelidir. Çünkü bölgede oluşacak kaotik bir ortam sadece Afganistan için değil bütün İslam dünyası için yeni bir yangının fitilini ateşleme tehlikesi taşımaktadır. Hem İslam İşbirliği Teşkilatı hem de D-8 kapsamında Afganistan'da istikrarı temin edecek ciddi adımlar atılmalıdır. ABD'nin yeni sürece ilişkin plan ve stratejilerine karşı İslam ülkeleri tarafından ortak bir refleksin ve stratejinin geliştirilmesi sağlanmalıdır. Aksi takdirde çok daha sıkıntılı bir sürecin ortaya çıkacağı aşikardır.”

TÜİK ELEŞTİRİSİ

Türkiye’nin artan borçlarına dikkat çeken Karamollaoğlu, TÜİK’in açıkladığı Türkiye ekonomisinin ikinci çeyreğindeki yüzde 21 oranındaki büyüme oranını eleştirdi. Karamollaoğlu, “Şimdi devlet yüzde 21 büyümüş peki bunu vatandaş hissediyor mu? Bu söylenen rakamlar artık milleti tatmin etmiyor. Devlet gırtlağına kadar borca gömen kötü yönetim anlayışı aynı zamanda, işsizlik fonunun üçte birini eritmiştir. Merkez Bankası ihtiyat akçesine bile el atmıştır. Elde avuçta kalan milli emlak arsaları, özelleştirme portföyündeki şirketler (Şeker fabrikaları ve diğerleri) haraç mezat satmıştır. Dere yataklarına yapılan yapıların dahi affedilmesi pahasına Hazinenin kasasına tek seferlik af gelirleri konulmuştur. Vergi afları ile pandemi döneminde vatandaşın cebindeki son kuruşlar alınmaya çalışılmıştır. Vergi ve oran artışları yapılmış, kurumlar vergisi oranı artırılmıştır. Öğrencinin internetine %33 zam yapılmıştır. Türkiye'nin bugünü değil, borçlanma ve garantilerle yarınları da ipotek altına alınmıştır. Bu işte bir yanlışlık yok mudur? Özel bir şirkette olsa, şirketi borca sokan, elindeki varlıkları çarçur edenlere hemen kapının yolu gösterilir. Beytülmalin bu denli hoyratça, küçük bir azınlığın çıkarına olacak şekilde harcanması kabul edilemez.” dedi.

“HUKUKSUZLUĞUN ÜZERİNE GİDİLMİYOR”

Karamollaoğlu, eski Bakan Erdoğan Bayraktar’ın, 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonuna ilişkin ‘Dosyamda ne varsa, hem tapeler hem teknik takip doğrudur’ sözlerini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: “Bir eski bakan tüm çıplaklığı ile işlenen suçları ve hataları ortaya koyması önemlidir. Ama gelin görün ki bir Allah'ın kulu da gel bunun hesabını ver diyemiyor. Hükümetin üzerine düşen bu iddiaların üstüne gitmek ve suçluları cezalandırmaktır. Olmaz, muhterem arkadaşlarım olmaz! Bu zihniyet ile devletin ve toplumun temellerini çürütür, çökmeye mahkum bir sistem inşa ederiz. Çünkü adalet mülkün temelidir, mülk demek ise devlettir. Siz o mülkün temelini zayıflatırsanız bundan hepimiz zarar görürüz. Silkelenip kendimize gelmek mecburiyetindeyiz.”

“SÜT PRİM DESTEKLERİ NEDEN ÖDENMİYOR?”

Üreticilerin can çekiştiğini dile getiren Karamollaoğlu, süt prim destekleri ile buzağı desteklerinin aylardır ödenmediğini söyledi. Yem fiyatlarının da sürekli arttığını belirten Karamollaoğlu, “İktidar süt fiyatlarını sürekli baskılıyor fakat gelin görün ki; Ocak ayında ödenmesi gereken primler Eylül ayı geldiği halde hala ödenemedi. Buradan Tarım ve Orman Bakanlığı'na sesleniyorum bir an önce üreticimizin primlerini ödeyin bu mağduriyete bir son verin.” dedi.

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