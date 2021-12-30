Karamollaoğlu iktidara sert çıktı: Bunun hesabını veremezsiniz

İktidarın ekonomik gidişata ilişkin son dönemde yaptığı açıklamalara sert tepki gösteren Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, “Yapılan yanlışları örtmeye çalışmak, bazı fetvalarla kimseyi kurtarmaz bunu da bilmesi icap eder fetva sahiplerinin. Yanlışlarınızı İslam kisvesiyle örtmeye kalkarsanız; belki az bir grubu kandırırsınız ama Cenab-ı Hakkı hiçbir zaman kaldıramazsınız! Bunun hesabını da veremezsiniz” ifadelerini kullandı.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu haftalık basın toplantısında iktidara sert sözlerle yüklendi. Karamollaoğlu’nun dün gerçekleştirdiği haftalık basın toplantısındaki sözleri Saadet Partisi’nin resmi sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

“ZAM DEĞİL GÜNCELLEME, KRİZ DEĞİL KURTULUŞ SAVAŞI…”

İktidarın ekonomik gidişata yönelik son dönemde geliştirdiği söylemlere değinen Karamollaoğlu,

“Hep mefhumlar değişiyor; zam demiyorlar artık neymiş; güncelleme, fiyatlar güncelleniyor ne yapsınlar! Yüksek döviz kuru diye bir şey yok, ne var; rekabetçi kur var artık. Ekonomik kriz değil; ekonomik kurtuluş savaşını veriyor arkadaşlar!

Hem de bütün dünyaya karşı! İsraf nerede ya, itibar için çabalıyorlar! İsrafın lafı mı olur! Hem de bir de sarayda oturuyor diye iddialar var; ne sarayı be, külliyede oturuyor o kadar! Hakikaten gülelim mi ağlayalım mı bilemiyorum” diye konuştu.

“FETVALARLA KİMSEYİ KURTARAMAZ”

Karamollaoğlu, iktidara yönelik eleştirilerini şöyle sürdürdü:

“Ama bu yapılan yanlışları örtmeye çalışmak, bazı fetvalarla kimseyi kurtarmaz bunu da bilmesi icap eder fetva sahiplerinin. Onun için tekrar tekrar söyleme mecburiyetini hissediyoruz; İslam bu değil!

“CENAB-I HAKKI HİÇBİR ZAMAN KANDIRAMAZSINIZ”

İslam’ı doğru anlamaya, doğru anlatmaya, doğru yaşamaya mecburuz. Yanlışlarınızı İslam kisvesiyle örtmeye kalkarsanız; belki az bir grubu kandırırsınız ama Cenab-ı Hakkı hiçbir zaman kaldıramazsınız! Bunun hesabını da veremezsiniz.”