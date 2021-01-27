Karamollaoğlu: Partimizde inşallah çatlaklıklar olmaz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün, “İttifaklar seçime bir hafta karar verilir. Ben şu an böyle bir açıklama yapamam açıklama yaparsam bölünme meydana gelir” sözlerinin anımsatılması üzerine Karamollaoğlu, parti içi meselelerin kamuoyunda tartışmayı doğru bulmadığını söyledi.

BUGÜNKÜ ŞARTLAR ELZEM HALE GETİRDİ

– İttifaklar seçim sathı mahalline girdikten sonra gündeme gelir ve konuşulur, öyle de olmalıdır. Her partinin kendi programı var kendi programı istikametinde bu millete hizmet götürmek istiyor ama bugünkü şartlar ittifakları elzem hale getirdi.

İTTİFAKLAR SEÇİME GİDERKEN YAPILIR

– İttifak yapmadan seçime girdiğiniz takdirde ya yüzde 10 barajının altında kalacaksınız veya milletvekili çıkaracak noktaya gelseniz bile daha az milletvekili çıkaracaksınız. Bundan dolayı ittifaklar seçime giderken yapılır. Ama ittifaklar koalisyon değildir. İcraat yapmak için ittifak yapılmaz. Biz geçen dönem Millet İttifakı'nın içinde olduk bir tane hedefimiz vardı. Bugünkü sorumsuz olan başkanlık sistemi mutlaka değiştirilmeli parlamenter sisteme dönülmelidir, dedik.

BİRLİK VE BERABERLİĞİN HAKİM OLDUĞUNA İNANIYORUM

– Biz partimizin iç meselelerini kamuoyunda tartışmayı doğru bulmuyorum. Asiltürk'ün bir soru esnasında söylediği bir ifade o hemen arkasından da zaten kendisine bunlar bazı sıkıntılar doğurabilir demiş. Ki ben partimizde birlik ve beraberliğin hakim olduğuna inanıyorum. Bizim bir araya geldiğimiz insanlar temel ilkeleri özümsemiş insanlardır. Onun için partimizde inşallah böyle çatlaklıklar meydana gelmez. Bu konular da parti içindeki yetkili organlar tarafından gündeme alınır, tartışılır karar verilir.