Karamollaoğlu: Toplu bir krizle karşı karşıyayız!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ülkedeki ekonomik krizi değerlendirerek, "Sadece ekonomik değil, toplu bir krizle karşı karşıyayız. Türkiye'yi bugünkü iktidar artık yönetemiyor. Kontrolden çıkmış bir durumda ülkemiz" dedi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

“ÇİN MODELİNDEN UMUT BEKLİYORLARDI AMA ARJANTİN MODELİNE GİRDİK”

İktidarın uyguladığı Çin ekonomik modeli hakkında konuşan Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

“İktidar bir takım problemleri yaşıyor.. Ve tedavi etmek için yeni girişimlerde bulunuyorlar. Önce Çin dedi. Bu tutmadı. Sonra Güney Kore daha sonra Türk tipine döndü. İktidarda bilmiyor. “Bildiğim var” intiba yaratmaya çalışıyor. Bu olsa olsa buna Çöken AK Parti modeli diyebiliriz.

Arkadaşlarımız biraz herhalde dünya gündemine geldiği için geçmişte hep ‘Çin modelinden umut bekliyorlardı ama Arjantin modeline girdik. Yani iflasın köşesine geldik, dayandık. Allah yardımcımız olsun. Buradan nasıl çıkacağız hakikaten hiç bir öngörü yok.”

“BU GİDİŞLE DOLARIN ÇOK YÜKSEK SEVİYELERE ÇIKMA İHTİMALİ DOĞDU”

Karamollaoğlu, Merkez Bankası müdahalesi ve faiz indirimi hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

“Merkez Bankası piyasalara müdahale etmeyeceğim derken son günlerde 4 kere müdahale etmek mecburiyetinde kaldı. Ama her müdahale doları biraz daha yükseltti. En son 14.70’e kadar dayanmıştı yarın ne olur kimse bilmiyor.

Bu gidişle doların çok yüksek seviyelere çıkma ihtimali doğdu. Tabiri caizse elimizde kalan birkaç bardak suyu yani Merkez Bankası’nın rezervlerini bir takım müdahalelerle heba etmeye iktidar teşebbüs etmemeli. Sokağa atılmış olur sadece. Sadece bir kısım elinde imkanı olanlar bundan istifade ederler”

“SADECE EKONOMİK DEĞİL TOPLU BİR KRİZLE KARŞI KARŞIYAYIZ”

Merkez Bankası faizleri yüzde 15’e çektiğini hatırlatan Karamollaoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Yüzde 15 ile Merkez Bankası’ndan kredi alanlar götürüp o krediyle aldıkları parayı ticari bankalara yüzde 22 ile verebiliyorlar. Yüzde 7’lik bir fark Merkez Bankası faizinin yarısından daha fazla bir gelir elde ediyorlar. Kim? Kimse bilmiyor ki. Daha doğrusu biz bilmiyoruz.

İmkanı olanlar bunu biliyorlar. Bir avuç rantiye çevresi bunu kazanıyor. Sizin faizi yüzde 15’e indirmenizin hiç ama hiçbir etkisi olmuyor. Ya bir bardak suyu itfaiye hortumuyla doldurmaya çalışıyor ya da devasa bir yangını bir bardak suyla söndürme gayretine giriyor.

Sadece ekonomik değil, toplu bir krizle karşı karşıyayız. Türkiye’yi bugünkü iktidar artık yönetemiyor. Kontrolden çıkmış bir durumda ülkemiz”

“BÜROKRASİDE BİR LİYAKAT KRİZİ VAR”

Türkiye’nin demokrasi ve bürokrasi krizi yaşadığına vurgu yapan Temel Karamollaoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Türkiye’yi bugünkü iktidar artık yönetemiyor. Kontrolden çıkmış bir durumda ülkemiz. Maalesef ülkemiz aynı zamanda demokrasi ve bürokrasi kriziyle de karşı karşıya. Demokratik haklar her geçen gün biraz daha kısılmaya, bazı konularda fikir beyan etmeye engeller getirilmeye başlandı bile. Bazı konuların konuşulması tabu. Neden? İktidarın hoşuna gitmiyor da ondan.

Bürokraside de maalesef aynı kriz var. Bürokratlar kendi işlerini yapmaktan acizler. Herkes tepedekine bakıyor. Kendisi bir fikir üretip tepeye götüremiyor. Azarlanacak mı? İşinden mi olacak kestiremediği için… Sadece yukarıdan gelen talimatları bekliyor. Çok açık ve net söyleyebiliriz bürokraside bir liyakat krizi var.”

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