Karamollaoğlu: Türkiye’nin yeni bir ekonomik modele değil yeni bir iktidara ihtiyacı var

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Türkiye’nin yeni bir ekonomik modele değil yeni bir iktidara ihtiyacı var! İnsanının geleceği üzerinden 'ekonomik kumar' oynamayan bir iktidara ihtiyacı var! İnsanını bir inat uğruna fakirleştirmeyecek bir iktidara ihtiyacı var!” dedi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, doların bir kez daha rekor kırması ve ekonomik gelişmeler üzerine sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Karamollaoğlu, “Her geçen gün çok daha iyi anlaşılıyor ki; Türkiye'nin yeni bir ekonomik modele değil yeni bir iktidara ihtiyacı var! İnsanının geleceği üzerinden ‘ekonomik kumar’ oynamayan bir iktidara ihtiyacı var! İnsanını bir inat uğruna fakirleştirmeyecek bir iktidara ihtiyacı var!” ifadelerini kullandı.

TEK TEK SIRALADI

Karamollaoğlu'nun açıklamaları şöyle devam etti:

*Vatandaşına tepeden bakmayan, seçim kazanma hırsı uğruna ülkeyi iflasa sürüklemeyecek bir iktidara ihtiyacı var.

*Yöneticilerinin ortak akıla göre hareket ettiği, istişareye ve uzman görüşlerine önem verdiği bir anlayışa ihtiyacı var.

*En temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarının dahi her gün sıcak başlık olmadığı bir gündeme ihtiyacı var.

*Vatandaşlarının her dakika döviz kuru takip etmek ve 7'den 77'ye herkesin Merkez Bankası kararlarına kulak kesilmek zorunda kalmadığı bir ekonomi yönetimine ihtiyaç var.

*Türkiye’nin artık yeni bir iklime ve ülke yönetiminde yeni bir anlayışa ihtiyacı var.

*Ülkemizin tüm bu ihtiyaçlarını karşılayacak Saadet iktidarına; partimizin acil onarım ve atılım politikalarına ihtiyacı var!

*Çok az kaldı; birlikte başaracak, birlikte onaracağız!

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