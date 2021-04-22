Karamollaoğlu’ndan ittifak açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında yaptığı konuşmada partisinin başlattığı Geçim İttifakı kampanyasıyla ilgili önemli bir mesaj verdi.

Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

*Hakikaten evine götüreceği ekmeği, çocuğuna alacağı kıyafeti, ayın sonu geldiğinde ödeyeceği kirayı, faturaları ödeyemeyen, bunu kara kara düşünen insanımızın problemlerini görmezden gelerek siyaset yapmak artık ülkede mümkün değil.

*Saadet Partisi olarak daha seçim gündeme gelmeden önce ittifaklar konuşulurken biz “Hayır! Gelin, esas vatandaşla geçim ittifakı yapalım” dedik. Her kesimle, ayrı ayrı işçimizin derdiyle nasıl dertlenmek gerekir? Çiftçimizin derdiyle, esnafımızın derdiyle, memurumuzun, emeklimizin derdiyle nasıl dertleneceğiz? Engellilerimize nasıl destek olacağız?

*Sanayicimiz daha fazla insanı istihdam edecek yatırımları yapması için biz ne yapacağız? Bütün bunları konuşmaya ihtiyacımız var! Geçim İttifakı şu anda seçim ittifakının önünde olan bir konu. Biz bu ittifakı her hafta basın toplantılarımızda da bunun ötesinde de gündeme getirmeye, tekliflerimizi tek tek sıralamaya hazırız. Allah yardımcımız olsun.

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