Karamollaoğlu’ndan tezkere tepkisi

Partisinin basın toplantısında konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesinin 2 yıl uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresine tepki gösterdi. Karamollaoğlu, “Bu karar, güçlü ülkelerden, ekonomik ve silah gücü olan ülkelerden ancak birisinin Türkiye’de askerinin konuşlanması manasına geliyor. Sayın Cumhurbaşkanı, ‘Ben Büyük Ortadoğu Projesi’nin Eş Başkanıyım’ demişti. Şimdi bu proje, Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında mı uygulanacak? Bunu bilmek isteriz.” dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin haftalık basın toplantısında konuştu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

10 ülkenin büyükelçiliklerinin Osman Kavala’nın serbest bırakılması için yaptığı çağrıyı ve ardından yaşanan gelişmeleri değerlendiren Karamollaoğlu, “Her şart altında, elçiliklerin toplu bir şekilde böylesi bir tavır ve söylemlerini doğru bulmuyorum. Her alanda uygulanan politikalarda, ülkemize dışarıdan müdahale fırsatı vermeyecek bir üslup kullanmamız elzemdir. Böylesi krizler üzerinden seçmene göz kırpmanın da ülkemize hiçbir fayda sağlamadığını yaşayarak gördük” dedi.

“EFELİK YAPMAK İSABETLİ DEĞİL”

Bu konuların üzerine televizyonlarda efelik yapmanın isabetli bir tavır olmadığını belirten Karamollaoğlu, “Son zamanlarda bu konu adeta bizim medyamızın bir numaralı meselesi haline geldi. ‘Kim geri adım attı?', ‘Kim pes etti?', ‘Kim çark etti?'… Milletimiz aslında olan biteni açıkça görüyor. Gelişmelerden de memnuniyet duyduğumuzu ifade edemiyorum.” diye konuştu.

“TL NEREDEYSE OYUNCAK PARALARA KARI BİLE DEĞER KAYBEDECEK”

Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Karamollaoğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

* Şu an bizim paramızın itibarı kaldı mı diye sorarsak; Türk Lirası neredeyse oyuncak paralara karşı bile değer kaybedecek kadar güçsüzleşti. Üzülerek ifade etmek istiyorum, 50 kuruşluk madeni parayı basmak için 66 kuruşluk bakır, nikel ve çinko kullanılıyor. Halimizi anlamak için bu yeter.

“FANTASTİK TEORİLERLE KİMSEYİ KANDIRAMAZSINIZ”

* Fantastik teorilerle ülkeyi kimse kandıramaz. Bu arkadaşların, ülkeyi içine düşürdükleri bu durum nedeniyle yürekleri sızlıyor mu, sızlamıyor mu onu bilmek isteriz. Ama sergiledikleri tavır, hiç de öyle bir duyguya kapıldıklarını bize göstermiyor. ‘Herkes memnun, herkesin arabası var, herkesin telefonu var' gibi ifadelerle vatandaşın sıkıntısını hissetmedikleri anlaşılıyor.

“ÖYLE BİR DERTLERİ YOK!”

* En büyük sıkıntı, çözüm arayışlarının olmamasından kaynaklanıyor. Öyle bir dertleri yok ki! Herkesin bir eli balda, bir eli yağda zannediyorlar. Unutmayalım ki, bu ülke yabancıların ucuzluk marketi haline geldi ama içinde yaşayanlar, yabancıların yaptığı alışverişi kendi kazançlarıyla yapamıyorlar.

“İKTİDAR SIKINTILARI KALBİNDE HİSSETMİYOR”

* Ben Türkiye'yi şu anda yönetenlerin kalbinde bu sıkıntıları hissettikleri kanaatini taşımıyorum. Eğer bunu hissetmiş olsalar bugünkü rahatlıkla milletin huzuruna çıkıp, ‘İyi, iyi, haliniz iyi. Şükredin buna da. Daha beteri de gelebilir' demezler.

“'AK PARTİ SEBEP, ENFLASYON SONUÇ”

* Sayın Erdoğan her ne kadar, ‘faiz sebep, enflasyon sonuç' dese de gerçek şu ki, ‘AK Parti sebep, enflasyon sonuç'. ‘AK Parti sebep, yüksek döviz kuru sonuç'. ‘AK Parti sebep, yüksek borç sonuç'. AK Parti olduğu için bunlar yaşanıyor. AK Parti izlediği politikalarla aynı zamanda sadece borçları değil, işsizliği de artırıyor. Biz Saadet Partisi olarak bu yüksekler sarmalını tersine çevirmeye kararlıyız.”

“2 YIL SÜREYLE İSTENMESİ DOĞRU DEĞİL”

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Irak ve Suriye’ye asker gönderilmesinin 2 yıl uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karamollaoğlu, şöyle dedi:

“2 yıl süreyle böyle bir yetkinin istenmesi doğru bir karar değil. Hele de seçimi aşan bir kararı makul bulmak mümkün değil. Ben endişelenirim şahsen. Yani Cumhurbaşkanı tam seçime giderken, ‘Şartlar gereği seçimi erteledik' dese ne olur? Der mi, demez mi ne bileyim? Ancak ben, meclisten geçen bu kararın altında ne yatıyor, onu öğrenmek istiyorum. Ne olursa olsun, Türkiye'de asker bulundurulması, hangi ülkenin askeri bulundurulacağı çok ciddi bir sorudur. Biliyor muyuz? Hangi ülkenin askeri gelebilir ülkeye? Herhalde Azerbaycan askeri gelecek diye böyle bir karar alınmaz.

“BİLMEK İSTİYORUZ”

Bu karar, güçlü ülkelerden, ekonomik ve silah gücü olan ülkelerden ancak birisinin Türkiye'de askerinin konuşlanması manasına geliyor. 2003 yılında böyle bir karar Amerika'nın Irak müdahalesi sırasında meclise geldi, meclisten geçmedi. Bu yetki hükümete, çoğunluğu kendi ellerinde bulundurduğu zaman bile verilmedi. Ne değişti? O zaman bir Büyük Ortadoğu Projesi vardı. Sayın Cumhurbaşkanı da, ‘Ben Büyük Ortadoğu Projesi'nin Eş Başkanıyım' demişti. Şimdi bu proje, Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında mı uygulanacak? Bunu bilmek isteriz.

“NASIL OLUYOR DA BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ'NİN İÇİNDE YER ALACAĞIZ?”

Ortadoğu'da meydana gelen savaşlarda Türkiye Büyük Ortadoğu Projesi'nin içinde yer mi alıyor? Karşısında tavır mı koyuyor? Çünkü haritalarda bizim Güneydoğu bölgelerinin bölündüğü gözüküyor. Nasıl oluyor da biz Büyük Ortadoğu Projesi'nin içinde yer alacağız?”

KARAMOLLAOĞLU FİDAN DİKTİ

Karamollaoğlu açıklamalarının ardından, partisinin kadın kollarının düzenlediği “Umut yeşertiyoruz” isimli ağaçlandırma kampanyasına destek olmak amacıyla fidan dikme etkinliğine katıldı, fidan dikti.