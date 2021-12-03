Karamollaoğlu’ndan TÜİK’e tepki: Vicdanınızın yüzde kaçını kullandınız?
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TÜİK'in yıllık enflasyon oranını yüzde 21 olarak açıklamasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Karamollaoğlu, paylaşımında, "Gerçekte %60'lara yaklaşan yıllık enflasyonu %21,31 olarak açıklarken vicdanınızın yüzde kaçını kullandınız?" diye sordu.
Karamollaoğlu’nun paylaşımının tamamı ise şu şekilde:
“TÜİK bugün kendisine sorulan “Saat kaç?” sorusuna; “Siz kaç buyurursanız efendim.” cevabını vermiştir. Gerçekte %60’lara yaklaşan yıllık enflasyonu %21,31 olarak açıklarken vicdanınızın yüzde kaçını kullandınız!”