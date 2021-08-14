Karantinada olmaları gerekirken, yolcu taşırken yakalandılar

Tekirdağ Kapaklı'da polis ekiplerinin denetiminde, Alanya’dan Kırklareli’nin Vize ilçesi yönüne yolcu taşıyan M.Ö ve İ.Ç.’nin, yapılan kontrolde ‘riskli’ grubunda yer aldığı tespit edildi.

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Kapaklı- Saray yolunda, ilçe giriş- çıkışlarında denetim yapan Kapaklı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antalya Alanya'dan harekete dip, Kırklareli Vize’ye yolcu taşınan, Pamukkale firmasına ait otobüste yaptıkları sorgulamada, 2 şoförün temaslı olduğunu belirledi.

Bunun üzerine otobüsteki yolcular ve 2 şoför, Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne Covid-19 testi için hastaneye götürüldü. Şoförler M.Ö. ve İ.Ç. hakkında karantina kurallarına uymadıkları için cezai işlem uyguladı. (DHA)