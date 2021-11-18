Karara rağmen kaçak çalışan tesisi CHP’li belediye mühürledi

Zonguldak'ta Tehlikesiz Atık Geri Kazanım Tesisleri'ne karşı CHP'li Ereğli Belediyesi tarafından, ÇED gerekli değildir raporunun iptali için açılan dava sonuçlandı. Mahkeme 'ÇED gerekli değildir' kararını iptal etti. Yargı süreci boyunca ve karardan sonra da çalışmalarına devam eden tesisleri belediye ekipleri mühürledi.

İsmail AKDUMAN

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Kıyıcak bölgesinde Roj Metal şirketine ait olan Tehlikesiz Atık Geri Kazanım Tesisleri, çevreye vereceği zararlar nedeniyle Ereğli Belediyesi ve yöre halkı tarafından mahkemeye verildi.

İki ilçe arasında bulunan tesislerin, Alaplı tarafında kalan kısmı için yöre halkının açtığı dava hakkında mahkeme, imar izinlerinin iptali ve geri dönülemez zararlar oluşabileceği gerekçesi ile yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Ereğli tarafında bulunan kısmı için Ereğli Belediyesi’nce açılan davada ise mahkeme “ÇED gerekli değildir” kararının iptal edilmesi için hüküm verdi.

MAHKEME KARARINA RAĞMEN ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİ

Mahkemeler tarafından verilen kararlara rağmen cüruf (metal atıkları) sevkiyatının sürmesi üzerine önce bölge halkı tesislerin önünde eylem yaparak, çalışmaların bir an önce durdurulmasını, bölgede atık değerlendirmesi yapılmasını, atık dağları oluşması yerine bölgenin mesire yerine dönüştürülmesi talep edildi.

BELEDİYE MÜHÜRLEDİ

İdare Mahkemesi'nin verdiği karar ve Zonguldak Valiliğinin talimatı ile harekete geçen CHP’li Ereğli Belediyesi, polis ve zabıta ile atık tesislerine giderek mühürleme işlemini gerçekleştirdi.

Cüruf geri kazanım tesisindeki makineler zabıta ekipleri tarafından mühürlendi, polis ve zabıta tarafından tutulan tutanaklar işletme müdürüne teslim edildi. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, “İl Özel İdaresi cüruf eleyebilirsiniz diye ruhsat verdi bunlara. Biz mahkemeye verdik. Davayı kazandık.

Valilikten Kaymakamlığa, Kaymakamlıktan bize tebligat geldi, polis, zabıta gidip tesisleri mühürledi. Doğamıza, suyumuza ve havamıza zarar verecek olan hiç bir şeye izin vermeyeceğiz” dedi.

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