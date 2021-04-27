‘Kasada 128 milyar dolar olsaydı, vatandaşlar bu kapanmadan hiçbir sıkıntı yaşamazdı’

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, TBMM’de yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın açıkladığı tam kapanma kararı hakkında konuştu.

“128 MİLYAR DOLAR OLSAYDI, VATANDAŞ BU KAPANMADA HİÇBİR SIKINTI YAŞAMAZDI”

Tam kapanma sürecinde vatandaşlara destek verilmesi çağrısında bulunan Özkoç şunları söyledi:

* Dün Cumhurbaşkanı uzun zamandır beklenen tedbirleri kapanmayla açıkladı, ama nasıl kapanma…10 milyondan fazla işsiz var, gündelik çalışanlar var, kayıt dışı işçiler var, sığınmacılar var, dükkanını kapatmış, kirasını elektriğini ödeyemeyen borç yükünde esnaf var.

* Siz bu insanlarımıza destek vermeden evde oturun diyemezsiniz. Evin dışında virüs, içinde ise ölüm var. Ben kapatırım vatandaş ne yer, ne içer, çaresine baksın diye bir salgın yönetimi asla olmaz.

* Zor günde vatandaş devlete sığınmayacaksa neden vergi veriyor? Niçin hep birlikte vergimizi ödüyoruz? Devletin hazinesini neden vergilerimizle dolduruyoruz? Bizim 128 milyar dolar sorumuzun temeli de tam da burasıdır.

* Eğer bu kapanmada, Merkez Bankası’nda milletin vergileriyle ödenmiş 128 milyar dolar oluyor olsaydı vatandaş bu kapanmada hiçbir sıkıntı yaşamadan devletin kendisine verdiği yardımlarla bu süreci atlatabilecekti.