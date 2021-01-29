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Kasımpaşa’daki tarihi yapıda kompresörlü yıkım

Kasımpaşa'da bulunan ve Sultan Abdülaziz'in yaptırdığı Divanhane Kapısı Karakolu’nda restorasyon adı altında kompresörlü inşaat malzemesiyle yıkım gerçekleştirildi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, tarihi yapının bu şekilde yıkımına tepki göstererek, "Divanhane Kapısı Karakolu’nun da hiltilerle yıkılması ve kurul onayı ile daha geride taklidinin yapılması İstanbul’un tarihi kimliği için büyük yanlış Acilen durdurulmalı." dedi.

Sözcü İstanbul
Güncellenme: 17:56, 29/01/2021
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Kasımpaşa’daki tarihi yapıda kompresörlü yıkım

İstanbul’da tarihi bir yapıda daha kompresörlü inşaat malzemesiyle yıkım yapıldığı ortaya çıktı. Kasımpaşa’daki tarihi Divanhane Kapısı Karakolu’nda bir işçinin inşaat malzemesiyle tavandan yıkım yapmasını görüntüleyen Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Serhat Şahin duruma tepki göstererek şunları yazdı:

* Kasımpaşa’daki Sultan Abdülaziz Han'ın yaptırdığı tarihi Divanhane Kapısı Karakolu, Kavşak-Yol genişletme bahanesi ile Hilti ile yıkılıyor. Bu yıkımı durdurun. Bir tarih yok edilmemeli. Çok Yazık.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da Galata Kulesi’ndeki yıkımın bir benzerinin de burada yaşandığına dikkat çekerek, “İstanbul tarihinin kaderi hilti mi!” diye sordu. Polat’ın paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:

* Galata Kulesi'nden sonra Sultan Abdülaziz Han'ın yaptırdığı Divanhane Kapısı Karakolu'nun da hiltilerle yıkılması ve kurul onayı ile daha geride taklidinin yapılması İstanbul'un tarihi kimliği için büyük yanlış Acilen durdurulmalı.

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