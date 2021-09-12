Kastamonu Üniversitesi akademik personel alıyor

Kastamonu Üniversitesi'nin boş bulunan kadrolarına akademik personel alımı gerçekleştirecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Kastamonu Üniversitesi yazılı birimlerine, 10/07/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 657 sayılı Kanunun ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin alakalı maddeleri ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Esasları Yönergesi(1) ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in alakalı hükümleri gereğince Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı alınacaktır.

Profesör, Doçent ve Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi ve Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan) adaylarının ise ilan edilen kadro birimine şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

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