Katı atık tesisine köylüler karşı çıktı: Yüzlerce ağaç kesilecek

Yalova’da birinci sınıf tarım arazilerinin olduğu Çınarcık ilçesi Kocadere Köyü Taşlık mevkiine Yalova Yerel Yönetimleri Katı Atik Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği’nin (YAKAB), Katı Atık Depolama Tesisi kuracağı haberini alan köylüler tesisin yapılmaması için bin 200 imza topladı.

“DENİZE 600 METRE MESAFEDE”

Tesisin yapılacağı bölgenin ormanlık olduğuna dikkat çeken Kocadereli Kadir Aydemir, “Burada YAKAB tarafından katı atık tesisi kurulması planlanmakta. Köy denize 600 metre mesafede. Kıyı kesimleri turizm bölgesi. Yaz sezonunda Çınarcık ve Kocadere’de nüfus hafta içi yaklaşık 25 bin, hafta sonları günübirlik gelenler ile birlikte 75-80 bine ulaşıyor. Tesis kurulduğunda koku sahile de ulaşacak burada kim durur?” dedi.

“TABİAT YOK OLACAK İNSAN SAĞLIĞI ZARAR GÖRECEK”

Köyün diğer tarafında birinci sınıf tarım arazilerinin olduğunu söyleyen Aydemir, şunları söyledi:

“Tesisin kurulacağı arazide yüzlerce ağaç kesilecek olması tam bir doğa katliamıdır. Burada bu tür katı atık tesisin yapılacak olması tabiatın yok olması, doğanın katledilmesi, insan sağlığının olumsuz etkilenmesi ve hayvanların yaşam alanlarının daralmasına sebep olabilir. Bölge çiftçiliği ve hayvancılığın sonu demek. Burada katı atık tesisi kurulmasını kabul etmiyoruz.”

‘NEREYE BAŞVURURSANIZ VURUN’

Kocadere’de yaşayan 10 kişilik bir heyetle AKP'li Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer’i ziyaret ettiklerini dile getiren Aydemir, “Soyer’e tesise karşı olduğumuzu ilettik. O da bize; ‘Nereye başvurursanız vurun. Ben kamu hizmeti yapıyorum’ karşılığını verdi. Burada Çınarcık, Armutlu ve Esenköy’ün çöpleri toplanacak. Şuana kadar 1500’e yakın imza topladık. Avukata vereceğiz” şeklinde konuştu.

YAKAB’A DİLEKÇE VERDİLER

Kocadere Köyü halkının Yalova Yerel Yönetimleri Katı Atik Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği’ne (YAKAB), verdikleri dilekçede ise şu ifadeler yer aldı:

“Köyümüz sınırları içinde, Yalova-Armutlu karayoluna cepheli, Taşlık mevkiindeki 124 Ada 1 Parsel ile 125 Ada 3 Parseller arasındaki orman arazisinin 27 dönümlük kısmını talebiniz üzerine Çınarcık, Teşvikiye, Kocadere, Şenköy ve Esenköy’ün çöp toplama (çöplük) alanı yapılmak üzere birliğinize tahsis edildiği yönünde duyumlar alınmakta; bu duyumlar da, köyümüz halkında da ciddi kaygılar uyandırmaktadır. Bilindiği üzere; 1’inci sınıf tarım arazilerine sahip, İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerince oluşturup desteklenen projeler ile Kocadere havzası kivi üretimde çok önemli bir yer olma yolunda hızla ilerlemekte, devam eden önemli yatırımlara da ev sahipliği yapmaktadır.

Öte yandan köyümüz, denize olan cephesi ve kumsalı ile önemli turizm yerlerinden de biridir. Adı edilen çöplük yeri l’inci sınıf tarım arazilerine yaklaşık 35 metre, Kocadere deresine 80-90 metre; en yakın konuta 150 metre, sahil mahallesinin yapı yoğunluğunun başladığı yerlere 700 metre ve nihayetinde sahile bin 300 metre mesafededir. Köyümüzün/köylümüzün iki temel geçim/gelir kaynağından biri tarım; diğeri de, turizm dir. Çöplüğün buraya yapılması halinde her ikisinin de çok ağır bir darbe alacağı ortadadır.”

“UYGUN BİR YER BULUNSUN”

Bölgede çöplük alanı ihtiyacı olması halinde bunun için uygun bir yer bulunmasını isteyen Kocadereliler, dilekçenin devamında sıkıntılarını şöyle dile getirdi:

*Ancak, bu uygun yerin, kışın yaklaşık 2 bin, yaz sezonunda ise hafta içi yaklaşık 25 bin, hafta sonları günübirlik gelenler ile birlikte 75-80 bin kişinin yaşadığı; 1’inci sınıf tarım arazileri ile çevrili ve su kaynakları içinde bir yer olmaması gerekliliği de unutulmamalıdır.

*Kocadere köyüne şimdi ve gelecekte telafisi imkansız zararlar vereceği açıkça ortada olan bu çöplük yeri asla düşünülen yer olmamalıdır. Kocadere halkının ve muhtarlığımızın bu yere kesinlikle rızası bulunmamaktadır.

*Çöpün toplandığı çöplük alanının bulunduğu yere ve çevreye daha az zarar verecek diğer alternatif alanların objektif ve şeffaf olarak değerlendirileceğine; çöplüğün kurulması düşünülen yer halkının da görüşü alınmaksızın dayatmacı bir oldu-bittiye muhatap kılınmayacağımıza olan inancımız tamdır.

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