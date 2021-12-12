Kavgada attığı yumruk kalp hastası adamın ölümüne sebep oldu

Zonguldak’ta geçen yıl kalp hastası olduğu öğrenilen 58 yaşındaki şahsa kavga sırasında yumruk atarak ölümüne sebep olduğu iddia edilen 20 yaşındaki sanığın yargılanmasına devam edildi.

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Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde geçen yıl 22 Eylül günü kalp hastası olduğu öğrenilen 58 yaşındaki Hasan A. ile 20 yaşındaki Kaan B.K. arasında tartışma çıktı. Babasıyla arasında husumet bulunduğu iddia edilen Hasan A. ile tartışan Kaan B.K., çıkan kavgada Hasan A.'ya yumruk attı. Kalp hastası olduğu öğrenilen ve aldığı yumruk darbesiyle yere düşerek fenalaşan adam, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kasten yaralama sonucu ölüme neden olmak suçundan 18 yıla kadar hapis talebiyle hakkında dava açılan sanık Kaan B.K., bir önceki duruşmadaki ifadesinde maktulün kendisine küfürler ettiğini ve sataştığını öne sürdü.

Çıkan tartışmada önce balık kasası fırlattığını, ardından yaşanan boğuşmada kendini korumak amacıyla yumruk attığını belirten sanık, Hasan A.'nın yere düştüğünü söyledi. Hasan A.'nın kalp hastası olduğunu bilmediğini ifade eden Kaan B.K., olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi.

Duruşmaya katılan maktulün oğlu Gürkan A. ise, babasının ölümü sebebiyle sanık Kaan B.K.'dan şikayetçi olduğunu belirtti. Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.