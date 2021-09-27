Kayseri’de aile faciası! Anne ve 3 çocuğu yaralı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen anne ve 3 çocuğuna hafif ticari araç çarptı. Kazada anne ağır yaralanırken, 3 çocuğu ve araçta bulunan 2 kişi de yaralandı.

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İlçede bulunan Erkilet Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, M.Ç. idaresindeki hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan anne H.Y., çocukları A.Y., R.Y. ve K.Y.’ye çarptı. Kazada anne H.Y. ağır yaralanırken, çocukları ile beraber araç içerisinde bulunan M.Ç. ve E.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralı 6 kişiyi ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırdı. Kazaya karışan hafif ticari araçta yapılan incelemenin ardından çekici ile kaldırıldı. (İHA)



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