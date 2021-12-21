Kayseri’de FETÖ operasyonu: 1 gözaltı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen FETÖ operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olan H.Y., İncesu ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, vatandaşlarında desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi. DHA

İlginizi Çekebilir FETÖ'nün mahrem yapılanması soruşturmasında 26 gözaltı kararı