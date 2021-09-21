Kayyum yönetiminde olan Diyarbakır’da 45 işçi ‘zorla’ emekli edildi

Kayyum tarafından yönetilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 45 kadrolu işçi rızaları dışında emekli edildi. Emekli olmak istemeyen personellerin mobbinge uğradıkları ve sürgün edildiklerini belirten DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Kamuran Taş, işçilerin konuyu yargıya taşıyacağını söyledi.

Evren DEMİRDAŞ

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Kayyum tarafından yönetilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde 45 kişi rızaları dışında emekliliğe ayrıldı. Konuyla ilgili SÖZCÜ'ye konuşan DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Kamuran Taş, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin 45 kadrolu işçiyi zorla emekliliğe ayırdığını ve bu durumun yasalara aykırı olduğunu kaydetti.

“RIZALARI ALINMADAN ARKADAŞLARIMIZ EMEKLİ EDİLDİ”

İşçilerin talepleri olmamasına rağmen 14 Eylül'de 45 işçinin emekli edildiğini belirten DİSK'bağlı Genel-İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Kamuran Taş, “Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yönetimi tarafından farklı birimlerde çalışan 45 arkadaşımız emekli olma talepleri olmamasına rağmen hizmet süreleri dolduğu gerekçesiyle 14 Eylül'de emekli edildiler. Normalde yasada işçi kendi rızası olmadıkça ve emekli dilekçesi vermediği sürece emekli edilemez. Ancak bu arkadaşlarımız rızası alınmadan tek taraflı olarak emekli edildi. Emekli olmak istemeyen personellere ise mobbinge uğradıkları ve sürgün edildiklerine dair işçi arkadaşlarımızdan şikayetler aldık. Birçok arkadaşımız ilçelere sürülmüş. Bu duruma karşı çıkmamız üzerine sürgün edilen arkadaşlarımızın bir kısmı geri dönüşleri sağlanırken bir kısmı ilçelerde kaldı. En sonunda ise bu kişilerin hepsi emekli edildi” diye konuştu.

“İLÇE BELEDİYELERDE DE AYNI POLİTİKA İZLENİYOR”

‘İşçilerin iradelerinin dışında emekli edildikleri için işe iade davaları açılabilir' diyen Taş, “Bu dava açılmadan önce arabulucu süreci başlandı. Kadrolu çalışan arkadaşlarımızın emekli edilmesine yönelik sadece büyükşehir belediyesinde değil aynı zamanda ilçe belediyelerinde de benzer uygulamalar var. Bize göre bu tek taraflı bir fesihtir. Birçok çalışanda uygulamanın devam edeceği endişesi var” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili aradığımız Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi telefonlarımıza cevap vermedi.