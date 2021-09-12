Kaza sonrası can pazarı! İki genç için zamanla yarıştılar

Erzincan’da modifiye araçlarla drift gösterisini izlemek için sabahın erken saatlerinde yola çıkarak Ekşisu Mesire Alanına doğru giden, içerisinde 18 yaşında 2 gencin bulunduğu otomobil sulama kanalına düştü. Araçta sıkışan gençleri kurtarmak için vatandaşlar ve ekipler zamanla yarıştı.

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Ekşisu mesire alanında bugün düzenlenecek olan modifiye araçlarla drift gösterisini izlemek için saat 06.30 sıralarında yola çıkan gençler, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine yolun kenarındaki sulama kanalına uçtu.

Bir süre sonra kanala uçan otomobil bir vatandaş tarafından fark edildi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda ilgili ekip sevk edilirken vatandaşlar sulama kanalına uçan otomobilin içerisinde tamamen suya gömülmüş gençleri kurtarmak için seferber oldu.

ADETA CAN PAZARI

Adeta can pazarının yaşandığı anlarda vatandaşlar, jandarma, sağlık ve jandarma ekipleri zamanla yarıştı.

Suya gömülü otomobilin içerisinden hareketsiz bedenleri çıkarılan 18 yaşındaki M.K., ve E.D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.

Sağlık durumları ağır olan 2 gencin hayata tutunabilmeleri için hastanede yoğun çaba harcandığı bildirildi.