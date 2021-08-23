Kazdağı Milli Parkı’ndaki yangını söndürmeye çalışan bir kişiye ayı saldırısı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağı Milli Parkı sınırları içerisindeki kırsal Kavurmacılar Mahallesi'nin üst kısmında bulunan vadide çıkan orman yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Yangın içerisinde çalışan, eğitimli yangın gönüllüsü bir vatandaşımıza maalesef bir ayı saldırdı ve vücudunda yaralar, kırıklar oluştu" dedi.

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Edremit ilçesinde Kazdağı Milli Parkı sınırları içerisindeki kırsal Kavurmacılar Mahallesi’nin üst kısmında bulunan vadide saat 09.18’de başlayan orman yangınını söndürmek için havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

“ÇOK FAZLA BÜYÜMEDEN YANGINI KONTROL ALTINA ALMAK İSTİYORUZ”

Yangın bölgede helikopterle havadan incelemelerde bulunan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, sonrasında açıklamalarda bulundu. Karacabey, şunları söyledi:

* Öncelikle hepimiz için geçmiş olsun. Kazdağları’nda bir orman yangını meydana geldi. Çok kısa sürede 7 dakikada ilk müdahale yapıldı. Ancak bulunan yerin sarp, kayalık olması, ulaşım imkanının biraz zor kısıtlı olması sebebiyle yangına yer ekiplerinin yoğunlaşması biraz zaman aldı.

* Şu an itibariyle 4 uçak, 17 helikopter, 47 arazöz ve 250nin üzerinde personelimizle birlikte yangına müdahale ediyoruz. Yangının Kuzey cephesinin büyük ölçüde ilerlemesini durdurduk. Şu anda Kuzey-Batı kısmında ve Güney-Doğu kısmında çalışmalarımız devam ediyor.

* Az önce de ifade ettiğim gibi sahada yol sıkıntısı olması sebebiyle yol açmaya çalışıyoruz. Makinelerle, iş makineleriyle bir taraftan da arazözlerimizle yerden, hava araçlarımızla da havadan yangına müdahale ediyoruz.

* Kuzey cephesinde olduğu gibi diğer cephelerde de yangını kontrol altına almak için tüm mücadelemizi sürdürüyoruz. İnşallah çok fazla büyümeden yangını kontrol altına almak istiyoruz.

YANGIN GÖNÜLLÜSÜ AYI SALDIRISINA UĞRADI

Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini de belirten Karacabey, şunları söyledi:

* Yangının çıkış nedeniyle ilgili sayın valimizle, jandarma komutanımızla da görüştük. Çıkış ebebi araştırılıyor. Henüz tespit edilebilmiş değil. Araştırma neticesinde bir sonuca ulaşılır. Alan olarak da şu an yaklaşık 50 hektarlık alanda yangın etkili.

* Daha fazla büyümemesi, daha fazla alanın zarar görmemesi için de bütün gayretimizle mücadele ediyoruz. Maalesef burası Milli Park sahası. Az önce de ifade etmiştim. Yaban hayatının oldukça yoğun olduğu bir yer.

* Yangın içerisinde çalışan, eğitimli yangın gönüllüsü bir vatandaşımıza maalesef bir ayı saldırdı ve vücudunda yaralar, kırıklar oluştu. Hastaneye sevk edildi.

* En son aldığımız bilgiye göre hayati tehlikesi bulunmuyor ancak vücudunda kırıklar ve yaralar söz konusu. DHA