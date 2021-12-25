Kemal Baytaş vefat etti

Siyaset, medya, bürokrasi ve sosyal hayatın önemli isimlerinden Türk Tanıtma Vakfı (TÜTAV) Başkanı ve Turizm Bakanlığı eski müsteşarı Kemal Baytaş, 93 yaşında hayata veda etti. SÖZCÜ Gazetesinde de köşe yazarlığı yapan Baytaş, bir süredir Ankara’da tedavi altında bulunuyordu.

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Elazığ Ağın'da doğan ve Kültür Bakanlığı'nda Müsteşarlığı görevinden emekli olduktan sonra Antalya ve Türkiye turizmine katkılarıyla birçok ödüle layık görülen Kemal Baytaş, TÜTAV vakfının kurulmasında da rol oynadı.

70'i aşkın, ödül, plaket ve takdirname alan Baytaş, Devlet Halk Dansları topluluğunun da kurucusuydu. Antalya turizm fiziki planlaması ve teşvik tedbirleriyle birlikte bölgede turizm potansiyelinin oluşturulmasına da katkı sağlamıştı.

Yaptırdığı Kaleiçi projesi dünya bankası ödülüne layık görülen Kemal Baytaş, 1990 yılında Türkiye-Rusya Federasyonu ve Türk-Çin Dostluk Derneklerini kurdu. Ulusal ve uluslararası birçok etkinliklerin yapımcısı olan Baytaş, TÜTAV gösteri ve sanat topluluğunun 1,5 milyon kilometre kat ederek 5 kıta'da, 37 ülkede etkinlikler yapmasını sağladı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından ‘İletişim Büyük Ödülü'' verildi. 2001'de de Akdeniz Gazeteciler Derneğince ‘Yılın Adamı' seçildi.

FAHRİ BÜYÜKELÇİ

Uluslararası platformlarda gerçekleştirdiği birçok etkinlik ve uluslararası dostluğa katkısından dolayı Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti ve Tataristan Özerk Cumhuriyeti tarafından ‘Üstün Hizmet ve Onur Madalyaları'' da alan Baytaş, Çin'den de ‘Dostluk ve Halk Büyükelçisi' unvanını elde etti. Baytaş'a Dumlupınar Üniversitesi ve Ankara Gazi Üniversitesi tarafından ‘Fahri Doktora Unvanı' da verildi. Hacettepe Üniversitesi tarafından da Kamran İnan, Süleyman Demirel, Yıldız Kenter, Hayrettin Karaca, Türkan Saylan'la beraber 'Örnek Kıdemli Vatandaş' ödülüne layık görüldü.

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