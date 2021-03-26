Kemal Kılıçdaroğlu: Bayrakla, vatanla sorunumuz yoksa gel kardeşim hep beraber kucaklaşalım

Bursa'da bir dizi ziyaret gerçekleştiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kanaat Önderleri Buluşması'nda konuştu.

“SİYASET ZENGİNLEŞME ARACI DEĞİLDİR”

Siyasetin zenginleşme aracı olmadığını, siyasette çalışacak kişinin kendisini halka vakfetmesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şu açıklamalarda bulundu:

* Yani ‘ben halk için, toplum için çalışacağım' demesi lazım. O nedenle siyaset bir zenginleşme aracı değildir. Siyasette kişiler zenginleşemez. Mümkün değil zenginleşmesi. Mümkün değil, kendi hayatımdan biliyorum.

* 27.5 yıl devlete hizmet verdim. Benim hayatımın büyük bir kısmı Maliye Bakanlığı'nda geçti. Pek çok Başbakanla, bakanla çalıştım. Hepsine saygı duyarım. Her birisinin siyasi görüşü farklıydı ama her birinin arkasından, eğer hayatta değillerse, rahmet okuruz, şükran duyarız.

“SİYASETÇİNİN TOPLUMU KUTUPLAŞTIRMAMAK GİBİ TEMEL BİR GÖREVİ VAR”

Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

* Geçenlerde gazetede haberi okuduğum zaman gerçekten içim cız etti. Süleyman Demirel'in ismi bir üniversitede bir kütüphaneye veriliyor, sonra o kütüphaneden o isim kaldırılıyor. Doğru değil.

* Bizim bir dönem, ‘barajlar kralı' olarak seçtiğimiz, getirdiğimiz Başbakan yaptığımız bir kişiye en azından bu toplumun minnet duygusu olması lazım.

* Dolayısıyla siyaset kurumunu saygın kılmak, toplumdan ayrıştırmamak, toplumu kutuplaştırmamak, toplumu düşmanlaştırmamak gibi siyasetçinin temel bir görevi vardır, olmak zorundadır. Bunu yaptığımız zaman Türkiye'yi büyütmüş oluruz.

“128 MİLYAR DOLAR NEREDE?”

“Merkez Bankası'nın 128 milyar dolar parası vardı. Sattılar. Kime sattılar?” diye soran Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Ben soruyorum; ‘niye bu soruyu soruyorsun?'… Ya 128 milyar dolar 83 milyon kişinin parasıydı. Kime sattınız bu parayı? Çıkın açıklayın, deyin ki, ‘şuna sattık'. Bunları açıklayın, millet öğrensin. Niçin? Daha önce döviz satıldığı zaman açıklanıyordu. Soruyoruz, nerede bu para? Kimse cevap vermiyor.

“YERİ GELİRSE OTURUP HELALLEŞMEMİZ LAZIM”

Yeni ve ahlaklı bir siyaseti başlatacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

* Hiç kimsenin en ufak bir endişesi olmasın. Çığır açacağız, çığır. Sorunu olan herkesin sorununu çözeceğiz. Hiçbir ailenin geliri asgari ücretin altında olmayacak.

* Biz yeni bir uyanışı başlatmak zorundayız. Eski algılarımızı tamamen kaldırmak zorundayız. Yeri gelirse oturup helalleşmemiz lazım. Geçmişte de çok kavgalar oldu. Oturacağız, helalleşeceğiz. Hepimizin ülkesi burası.

* Beraber oturalım, bu memleketi bir aydınlığa çıkaralım. Bir de dürüst bir siyasi partiye, dürüst bir insana yetki verelim; bakalım ülke nasıl büyüyor, nasıl kalkınıyor. Bunu yapmak zorundayız.

“BEN KİMSENİN OYUNA DEĞİL, HERKESİN SORUNUNA TALİBİM”

Vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

* Ben hiç kimsenin oyuna değil, herkesin sorununa talibim. Sorununu çözeceğim arkadaş. Kafaya koydum. Bu sorunlar varsa, bu sorunlar çözülür…

* Ben düz beyaz bir kağıdı kullanırken, arkası boşsa asla o kağıdı yırtıp atmam. Öyle yetiştim. O kağıdın arkasını da kullanırım. Bütün hayatım boyunca böyledir. Neden? Bu kağıt milli servettir, öyle bakarım ben.

* Milliyetçiliği ben kafatası milliyetçiliği olarak bilmem ve tanımam. Milliyetçilik, vatanseverliktir. Hangi kökenden olursa olsun; bayrakla sorun yoksa, vatanla sorunumuz yoksa gel kardeşim hep beraber kucaklaşalım.

* Bu memleket bizim memleketimiz. Bunu yapacağız. Bunu yapmak zorundayız. Ama nasıl? Beraber yapacağız. Birlikte, huzur içinde bu ülkeyi büyüteceğiz.