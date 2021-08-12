Kemal Kılıçdaroğlu: Sınırlarımız yolgeçen hanı değilse 1 milyona yakın Afgan nasıl geldi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, sınırlara yönelik, “yolgeçen hanı değildir” açıklamasını anımsatarak, “Güzel. Hiçbir ülke kendi sınırlarının yolgeçen hanı olmasını istemez. Peki ben merak ediyorum 1 milyona yakın Afgan göçmen hangi sınır kapısından geçerek geldiler Türkiye’ye? Karakollar birbirini görüyorsa, kameralar birbirini görüyorsa bütün sınır boyunca, 1 milyona yakın Afgan nasıl geldi? Nasıl geçti?” diye sordu.

ZEYNEP KAPLAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Van Kapıköy Gümrük Kapısı ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. CHP lideri şunları söyledi:

* Gümrük yetkilileri ile görüştük. Burada hareketliliğin olmamasının İran tarafından kaynaklandığını ve İran'ın göndermediğini ifade ettiler. Gerekçe olarak da pandemiyi gösterdiklerini ifade ettiler. Pandeminin yaygın olması dolayısıyla güvenlik açısından İranlıların Türkiye'ye gelmesinin uygun olmadığını bizim yetkililere ifade etmişler. Tabi gerçek nedir? Biz söylenenlere itibar etmek zorundayız. Bunlar kamu görevlileri.

* Kendilerine ayrıca Afgan mültecilerin, sığınmacıların veya turistlerin gelip gelmediğini sordum. Türkiye'de bizim karşılaştığımız tablonun burada yaşanmadığını buradan geçen herkesin pasaport kontrolünden geçtiğini ve dolayısıyla yoğun olarak kitleler halinde Afganların sınır kapısını kullanmadığını ifade ettiler. İki tepede sınır karakollarını gösterdiler. Karakollar arasında güvenlik kameralarının olduğunu da ifade ettiler.

“1 MİLYONA YAKIN AFGAN NASIL GELDİ?”

* Şimdi merak ettiğim nokta şu, Sayın Erdoğan sınırlarımız için ‘yol geçen hanı değildir' demişti. Güzel. Hiçbir ülke kendi sınırlarının yol geçen hanı olmasını istemez. Peki ben merak ediyorum 1 milyona yakın Afgan göçmen hangi sınır kapısından geçerek geldiler Türkiye'ye? Karakollar birbirini görüyorsa, kameralar birbirini görüyorsa bütün sınır boyunca, 1 milyona yakın Afgan nasıl geldi? Nasıl geçti? Ayrıca 2400 kilometrelik İran sınırını nasıl geçtiler? Bunu da bilmiyoruz.

* Dolayısıyla bu konuda aldığımız bütün bilgiler ABD yetkililerin yaptıkları açıklamalardan biz bunları öğreniyoruz. Afgan mültecilerin Türkiye'ye geldiğini, burada tutulacağını, hükümet yetkilileri ile görüştüklerini görüşmelerin gizli tutulduğunu bütün bu ayrıntıları verdiler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sığınmacı kampı değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sığınmacıların deposu haline getirilemez.

“ONLAR BURAYA YAŞAMAK İÇİN GELİYORLAR BİZİM ASKERLERİMİZ DE ORAYA ÖLMEK İÇİN GİDİYOR”

* Eğer buraya birileri getirilecekse mutlaka bunların yasal yollarla gelmesi lazım, gümrük kapılarından geçmesi lazım. Öyle anlaşılıyor ki hükümet ABD ile yapmış olduğu gizli anlaşmalar dolayısıyla sığınmacıları başka yollardan, başka yöntemler ile Türkiye'ye getirmektedir. Ve Türkiye’ye gelenler genç insanlar. Yanlarında kadın, yaşlılar yok. Dolayısıyla bunların birer sığınmacı olmanın ötesinde başka amaçlarla Türkiye’ye geldiklerini görüyoruz, öyle anlıyoruz.

* Oradaki genç Afganlar hayatlarını kurtarmak için veya başka gerekçelerle Türkiye'ye geliyorlar ama bizim genç insanlarımız asker olarak Afganistan'a gidiyorlar. Onlar buraya yaşamak için geliyorlar bizim askerlerimiz de oraya ölmek için gidiyor. Böyle garip bir tablo olabilir mi? Bu konuda yetkililerin çıkıp açıklama yapması lazım. Bunun önlenmesi lazım. Bir kişiyi bile tespit etmek mümkünken binlerce kişi sınırı nasıl geçiyor ve kimse görmüyor.

* Sınırlarımız yol geçen hanı değilse nasıl oluyor da bunlar yol geçen hanı oluyor? Siyasi irade buna izin vermediği sürece böyle bir tablo ile bizim karşılaşmamız mümkün değil. Demek ki siyasi irade buna izin veriyor. Nedeni de para. Amerikalılar para verecek ve biz de yüz binlerce Afganlıyı kendi topraklarımızda barındıracağız, koruyacağız. Ya işsiz geziyor gençlerimiz ve gençlerimiz Afganistan'a ölmek için gidecek aklın mantığın alacağı bir şey değil.

İlginizi Çekebilir ABD uyardı: Afganistan'ı derhal terk edin