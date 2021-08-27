Kemal Kılıçdaroğlu: Umutlar yeşeriyor; merak etme halkım, az kaldı…

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'nın Bodrum ilçesine yaptığı ziyaret sırasında bir vatandaşla kucaklaşırken ve yangın bölgesinde yeşeren bitkilerin arasında çekilen iki fotoğrafını "Umutlar yeşeriyor; merak etme halkım, az kaldı…" notuyla paylaştı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, orman yangınlarının etkili olduğu Muğla’nın Marmaris ilçesinde yangın sonucu evini kaybeden Yılmaz ailesini, yeniden inşa edilen evlerinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ayrıca, yangın sonrası yeniden yeşeren ormanlık alanda da incelemelerde bulundu.

“UMUTLAR YEŞERİYOR, MERAK ETME HALKIM AZ KALDI”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bodrum ilçesine yaptığı ziyaret sırasında bir vatandaşla kucaklaşırken ve yangın bölgesinde yeşeren bitkilerin arasında çekilen iki fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Kılıçdaroğlu, fotoğralara “Umutlar yeşeriyor; merak etme halkım, az kaldı…” notunu düştü.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu’nun yangın sonrası yeniden yeşeren ormanlık alandaki fotoğrafını paylaşarak şair Özdemir Asaf’ın Umut Yaprakları şiirini paylaştı.

Aynı fotoğrafı paylaşan Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı Ömer Topsakal ise “Sana söz yine baharlar gelecek!” notunu düştü.