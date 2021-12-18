Kemal Kılıçdaroğlu’ndan AKP’ye açık çağrı: Sandığı getirin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu döviz kurunda rekor düzeyde yaşanan artışların kaygıları arttırdığını dile getirdi.

Müslüm EVCİ

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 18-19 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek belediye başkanları çalıştayına katılmak üzere Kayseri'ye geldi.

Çalıştay öncesi Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi'yi ziyaret eden Kılıçdaroğlu daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“84 MİLYON İNSANIMIZA SAYGI DUYUYORLRSA BİR AN ÖNCE SANDIĞI GETİRSİNLER”

TL'nin rekor değer kaybına ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, erken seçim çağrısı yaptı.

Döviz kurundaki sert yükselişin kaygıları artırdığını kaydeden Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

* TÜSİAD'ın başkanını aramıştım, ekonomik gidiş pek parlak değil. Ciddi bir sorun var. Döviz kontrol edilemiyor.

* Dolar kontrol edilemiyor. Hükümet büyük bir kayıtsızlık içerisinde Türkiye'nin yönetilmediğini ve savrulduğunu görüyoruz. Dün gelişen olaylar toplumdaki kaygıyı hat safhasına çıkardı.

* Eğer gerçekten ülkeyi yönetenler ülkeyi seviyorlarsa, insanlara saygı duyuyorlarsa, ticaret erbabına, sanayiciye saygı duyuyorlarsa, çiftçiye esnafa saygı duyuyorlarsa, kısacası 84 milyon insanımıza saygı duyuyorlarsa bir an önce seçim sandığını milletin önüne getirsinler.

* Emin olun sandık geldiği andan itibaren döviz de düşer. Bunu bilmelerini isterim.

“DAHA HUZURLU BİR TÜRKİYE'YE İHTİYACIMIZ VAR”

“Türkiye'nin daha büyük sıkıntılara girmesine zamanı da, tahammülü de yoktur” diyen Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

* İşsizliğin geldiği noktaya bakın. Dolayısıyla bu atmosfer Türkiye'yi daha kötüye götürür.

* Daha kırılgan bir ekonomi istemiyoruz. Daha güçlü bir Türkiye istiyoruz. Daha güçlü bir Türkiye'nin yolu da milletin iradesine başvurmakla olur. Milletten Hiç kimse korkmasın.

* Millet bizim milletimiz onun sağduyusuna da güvensinler. Vatandaşımız sağduyu bir şekilde oyunu kullanacaktır.

* Kendileri eğer gerçekten çok güzel şeyler yaptıklarına inanıyorlarsa ki öyle söylüyorlar, o zaman neden korkuyor ve çekiniyorlar.

* Sandığı getirsinler 5 yıl daha yetki alsınlar ülkeyi yönetsinler. Eğer vatandaş güvenmiyorsa zaten değiştirecektir.

* Daha güzel bir Türkiye'ye ihtiyacımız var. Daha huzurlu bir Türkiye'ye ihtiyacımız var. Bunun yapılması lazım ve önünün açılması lazım.

* Bunun yolu demokrasidir. Baskıyla, terörle Türkiye'nin önünü kesmek, demokrasinin önünü kesmek doğru değil.

* En büyük arzumuz budur. Bir an önce seçim ve sandığın da milletin önüne getirilmesi lazım.

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