Kemal Kılıçdaroğlu’ndan asgari ücret önerisi

Asgari ücret görüşmeleri hakkında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 2021 yılının başında asgari ücretin 384 dolar olduğunu hatırlatarak, "Yeni asgari ücreti belirleyeceklerse 384 doların karşılığı olan Türk Lirası'nı versinler. Büyüme de onların olsun. Alıp büyümeyi saraylarına götürsünler. Alıp büyümeyi yandaşlarına dağıtsınlar. 384 doların (5.489 TL) karşılığını versinler" dedi.

Hakan KAYA

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da gerçekleşen Aile Destekleri Sigortası Lansmanı’nda konuştu.

Aile Destekleri Sigortası hakkında bilgi veren Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

* Aile Destekleri Sigortası, aileyi destekleyen bir sigorta dalı. Aileyi önceleyen, mutluluğunu ve ekonomik güvencesini sağlayan bir sigorta dalı.

* Peki çıkmayan bir yasanın, olmayan bir sigorta dalının öngördüğünün hepimiz yeteri kadar kavrayabildik mi? Bunu hayata geçirmek için neler yapabiliriz düşündük mü?

* Her bir kadın kardeşimiz, anayasanın öngördüğü kuralın yerine getirilmesi için çaba harcayacak. O zaman CHP’li kadınlar olarak biz görevimizi yapmış olacağız.

* Ailenin temel direğinin kadın olduğunu aslında bütün erkekler kabul eder. Ailenin güvenliği de bir anlamda kadının elindedir.

“PAZAR ATIKLARINDAN BESLENEN YÜZ BİNLER VAR”

“Milyonlarca işsizimiz var” diyen Kılıçdaroğlu,”Pazar atıklarından beslenen yüz binler var. Atıkları toplayanların da ağırlıklı olarak kadın olduğunu hepimiz görüyoruz. Evde çocuğuna yemek yapmak için pazar artığını alıp evine götüren yüz binlerce kadın var. 21. yüzyılın Türkiye’sinden söz ediyoruz. Anayasa’nın ön gördüğü temel kurala acaba o kadın pazar artıklarını toplarken ne ölçüde Anayasa’ya uygun olarak hareket ediyordu. Ne ölçüde hükümet o kadının sorunlarını çözmek için bir şeyler yapabiliyorlardı” şeklinde konuştu.

KADINLARA SESLENDİ

Kadın üyelere de seslenen Kılıçdaroğlu, “Her bir kadın yoldaşım için söylüyorum. Muhatap olduğunuz kadın kardeşlerimize inanç ve kararlılıkla haklarını anlatacaksınız. Özgüven içinde anlatacaksınız. Sorunların nasıl çözüleceğini de anlatacaksınız. 20 yıldır ülkeyi yöneten bir siyasal partinin ülkeyi hangi noktaya taşıdığını da anlatacaksınız. Anayasanın öngördüğü kurallardan nasıl sapıldığını anlatacaksınız. Anayasanın tek tek her bireye verdiği hakkın nasıl siyasal iktidar tarafından ellerinden alındığını anlatacaksınız.” dedi.

Kılıçdaroğlu Aile Destekleri Sigortası hakkında şu bilgileri paylaştı:

1. Aile Destekleri Sigortası nedir?

Aile Destekleri Sigortası yok. Anayasanın ve yasaların öngördüğü kural ihlal ediliyor burada. Yerine getirilmiyor. Uluslararası Çalışma Örgütü bunu kabul etti Türkiye ne yaptı? 1971 yılında 29 Temmuz’da TBMM’de 9 sigorta dalını hayata geçireceğine dair kanun çıkardı. 2021 yılı bitmek üzere… Bu sigorta dalı uygulanmıyor. İşsizlik Sigortası, rahmetli Ecevit döneminde çıktı. Aile Destekleri Sigortası’nın özelliği ne? Kişinin doğumundan ölümüne kadar bütün yaşamını sosyal güvence altına almak demek. Halkadan birisi yok şu anda. Bu olmadığı için dramlar yaşanıyor. Onu biz tamamlayacağız.

2. Aile Destekleri Sigortası kimleri kapsamaktadır?

Aile Destekleri Sigortası, asgari ücretin altında geliri olan ya da hiç geliri olmayan bütün aileleri kapsayacaktır.

3. Aile Destekleri Sigortası yoksul ailelere sadece asgari ücret tutarında mı destek verecek?

Hayır. Her bir ailenin pozisyonu, durumu özel olarak incelenecek. Ailenin durumuna, pozisyona bağlı olarak en az asgari ücret tutarında destek sağlanacak.

4. Devlet kamuya eleman alırken bu sigortadan yararlanan ailelere pozitif ayrımcılık yapacak mı?

Aile Destekleri Sigortası Yasası çıktığı zaman bu ailenin çocuklarına öncelik hakkı tanınacak. Fakir fukara ailelerin çocuklarına sahip çıkacağız. Temel hedefimiz, her ailede asgari bir sigortalı olacak. Sürekli yardım almak değil çalışmak, kazanmak, eve huzur içinde dönmek ana hedefimiz bu.

5. Aile Destekleri Sigortasını hangi kurum uygulayacak?

Yeni bir kurum kuracağız. Aile Destekleri Sigortası Kurumu kurulacak. Sadece ailelere bakacak. Bütün yardımları bir elde toplayacağız. İnsan onuruna yakışır şekilde hayata geçireceğiz. Kendini bilmez politikacıların, insanların fakirleri sıraya dizip, yardım yapıp televizyona çekip kendi vicdanlarını rahatlatan uygulamalara son vereceğiz. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Bir ailenin fakir olduğunu kimse bilmeyecek.

6. Ailenin mali durumunu ve sosyal statüsünü kim belirleyecek?

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sosyal güvenlik uzmanları ve sosyologlar belirleyecek bunu. Aile Destekleri Sigortası’na bağlı uzmanların her bir ailenin sorununa kenetlenmesi ve bunu raporlaması gerekiyor.

7. Aile Destekleri Sigortası çıktığında engelli, evde bakım ve yaşlılık maaşları alınca aylıkları kesilecek mi?

Kesilmeyecek aksine iyileştirilecek. Yerel seçimlerde ne diyorlardı? ‘Sakın ha CHP’ye oy vermeyin, oy verirseniz yardımlarınız kesilir’ Hiçbir şey olmadı. Tam tersine onların yaptığı sosyal yardımlardan 2-3 kat sosyal yardım yaptık ve kimsenin de haberi olmadı.

8. Çocukların eğitim harcamaları karşılanacak mı?

Evet hepsi karşılanacak.

9. Mevsimlik işçilerin barınma ve çocuklarının eğitimi nasıl olacak?

İnsani koşulların tamamını hayata geçireceğiz. Çocuklarını eğitimle ve öğretmenle buluşturacağız.

10. Yoksul olup tek başına yaşayanlar yararlanacak mı?

Hiç kimse aç ve açıkta kalmayacak. Herkesin gelir güvencesi olacak. Bizim hedefimiz bu topraklar hiç kimsenin gelirsiz kalmamasıdır.

11. “Yeni başlangıçlar fonu” nedir?

Aile Destekleri Sigortası her aileye asgari geçim tutarı veren bir sigortadır. Diyelim ki geçinemediler, anlaşamadılar. Kadın iki çocuğuyla babasının evine gitti. Bu sigorta, kadına ev bulacak, eşyalarını alacak kimseye muhtaç etmeyeceğiz.

12. Bugüne kadar bu kanun neden çıkmadı?

Çünkü devleti yönetenler yoksulluğu bitirmek değil büyütmek istediler. Bu topraklarda yoksulluğu tarihe gömmek için iktidar olmak istiyoruz.

13. Aileler sigorta dilimi ödeyecek mi?

Tam tersine ailelerin ihtiyacına göre aileye bir destek verilecek. Harcamaların tamamı devletin bütçesinden sağlanacak.

Yardıma muhtaç aileye devletin yardım yapması zaten onun görevidir. Anayasa’da ‘Türkiye Cumhuriyeti Devleti, demokratik, laik, sosyal hukuk devletidir’ der. Sosyal hukuk devletiyse fakire fukaraya yardım edeceksin. Kaynakların kullanımı siyasi tercihtir. Tercihi 5’li çeteden kullanıyorlar, biz tercihi halktan yana kullanacağız. Hedefimiz bu.

15. Vatandaş yoksulluğun giderilmesini devletten isteyebilir mi?

Vatandaşlık hukuku içinde benim yoksulluğumu gider deme hakkı vardır. Fakirlere yardım devletin, iktidarın lütfu değildir haktır. Yapılan her yardım, yardımı alan her kişinin hakkıdır.

“TÜRKİYE YÖNETİLMİYOR, SAVRULUYOR”

Ülkenin çok zor günlerden geçtiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Önümüzdeki süreç içinde bir gıda krizinin çıkacağını da çok iyi biliyorum. Yönetemediklerini de çok iyi biliyorum. Fakir fukaranın tükettiği ekmeğe yapılan zam bile Türkiye’nin nasıl yönetildiğini gösteriyor. Aslında Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor.” ifadelerini kullandı.

“384 DOLARIN KARŞILIĞINI VERSİNLER”

Asgari ücret görüşmelerine de değinen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Bugünlerde asgari ücret belirlenecek. Bu yılın başında asgari ücret net 2 bin 825 liraydı. O günkü dolar kuruyla 384 dolar.

* Yeni asgari ücreti belirleyeceklerse 384 doların (yaklaşık 5.489 TL) karşılığı olan Türk Lirası’nı versinler. Büyüme de onların olsun. Alıp büyümeyi saraylarına götürsünler. Alıp büyümeyi yandaşlarına dağıtsınlar. 384 doların karşılığını versinler.

* Yüzde 6 büyümüşüz, 10 büyümüşüz, 15 büyümüşüz kimlerin büyüdüğünü gayet iyi biliyorum. Ama bu hakkın teslim edilmesi lazım.

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