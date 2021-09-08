Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’ın kararına jet tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hububat ve bakliyat ithalatında gümrük vergilerinin sıfırlanmasına tepki gösterdi.

Batuhan SERİM

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve ithalat rejimi kararında değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararı ekinde yer alan listeye göre, nohut, yeşil ve kırmızı mercimek, buğday, mahlut, tohumluk çavdar, beyaz ve maltlık arpa, tohumluk yulaf, mısır ve buğdaygiller ailesinden bir yem bitkisi olan sorgum tohumu ithalatında gümrük vergisi 31 Aralık'a kadar sıfır olarak uygulanacak.

“EVLATLARIMIZA ÇORAK BİR TÜRKİYE BIRAKMAYACAĞIZ”

Karara sosyal medya hesabından tepki gösteren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Saray, hububat ve bakliyat ithalatında gümrük vergilerini sıfırladı. Can çekişen tarımımızı ve çiftçimizi bitirmeye yeminli bir Erdoğan var!

* Bakın bu konu şimdi çok ilginizi çekmeyecek belki ama ileride çocuklarımızın en önemli konusu toprağımız, suyumuz, enerjimiz, çiftçimiz olacak. İklim ve tarım en öncelikli reform konularımız arasında.

* Evlatlarımıza ithal ürün cenneti; bereketsiz, çorak bir Türkiye bırakmayacağız.