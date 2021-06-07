Kemal Kılıçdaroğlu’ndan sert mesaj: Bunlarla selamı sabahı kesin

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından “Bu gece, bu ülkenin iyi insanlarına seslenmek istiyorum” ifadeleriyle bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu, paylaşımında “Ülkemizin geleceğini siz tayin edeceksiniz, bu haramzadeler değil. Bunlarla selamı sabahı kesin” dedi.

“İKTİDARDAKİ PARTİNİN MAFYA VE ÇETELERLE GİRİŞTİĞİ MAGAZİNSEL İLİŞKİLER…”

Kılıçdaroğlu, paylaştığı videoda ise şunları söyledi:

* Sevgili anne babalar. Bugün sizlerle konuşalım istedim. Ülkemiz hasta, bu hastalık COVID değil. COVID geçer, COVID'in aşısı var. Ama bu ülkeyi içeriden yiyen kangren ile ilgili ne yapacağız?

* Bu güzel ülkenin onu ayakta tutan erdemleri var. Bu kangren onları yok etmek üzere. İyi bir anne, iyi bir baba, iyi bir eş, iyi hısım, akraba olmanın erdemleri bunlar.

* Ülkemiz, iktidardaki partinin mafya ve çetelerle giriştiği magazinsel ilişkilerin elinde can çekişiyor. Beni en çok endişelendiren genç evlatlarımız.

* Önce gençlerimizi işsiz bıraktılar, şimdi de gayri meşruluğun magazinine maruz bırakıyorlar. Bu ortaya dökülen pislikler, yarın genç evlatlarımızı baştan çıkarabilir, evlatlarımızı yozlaştırabilir, kriminalize edebilir. Bunun karşısında güçlü ve dinç durmalıyız.

“HER YERDE ERKEN SEÇİM İSTEYECEĞİM”

* Sizden ricam, yalvarıyorum. Bu haramzadelerin sofrasına oturmayı reddedin. Selamı sabahı kesin. Türkiye'nin kaderini onlar tayin edemeyecek sevgili halkım, siz edeceksiniz.

* Makul anneler, makul babalar, siz bu ülkenin iyi insanları, ülkenin geleceğini siz tayin edeceksiniz, siz belirleyeceksiniz.

* Ben her yerde erken seçim isteyeceğim. Başka çarem kalmadı. Bana katılın. Her yerde bağıracağız. Seçim. Hemen seçim.