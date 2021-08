Kent aynı, operasyon aynı biri serbest, biri tutuklu

Samsun'da yargının uyuşturucu konusunda aldığı iki farklı karar dikkat çekti.

Samsun’da polis uygulaması sırasında 560 uyuşturucu hap ile yakalanan bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli ve Bisikletli Timler Büro Amirliği ekipleri yaptıkları uygulamada B.Y. adlı şahsı 560 adet sentetik ecza ile yakaladı.

Gözaltına alınan B.Y., Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polisteki sorgusu tamamlanan B.Y. ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EVDE YAKALANDI

Öte yandan, yine Samsun’da evinde 2 bin 254 uyuşturucu hapla yakalanan şahıs, ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine C.A.’nın ikametine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 2 bin 254 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan C.A. ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren C.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Ç-Cezaevine gönderildi.