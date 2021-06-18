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Kentsel dönüşüm mağdurları ile polis arasında arbede

İstanbul Tozkoparan Mahallesi'nde kentsel dönüşüm nedeniyle evlerini boşaltmak istemeyen mahalle sakinleri ile polis arasında arbede yaşandı.

Sözcü İstanbul
Güncellenme: 23:48, 18/06/2021
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İstanbul'un Güngören ilçesi Tozkoparan Mahallesi'nde riskli alan ilan edilen bölgede kentsel dönüşüm projesi kapsamında mahalle sakinlerine tahliye tebligatı geçtiğimiz aylarda gönderilmişti. Sürece dahil edilmeyen ve evlerini terk etmeleri istenen mahalle halkı protestolarını sürdürüyor. Bugün mahalle sakinleri ile polis arasında arbede yaşandı.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM DEĞİL RANTSAL DÖNÜŞÜM”

Arbede görüntülerini paylaşan CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, “Zor kullanarak, polisle vatandaşı karşı karşıya getirerek kentsel dönüşüm yapılmaz. Ülkemize yakışmıyor. Tozkoparanlılar'ı dışlayan, onları planlama sürecine dahil etmediği gibi doğru dürüst de bilgilendirmeyen işin adı kentsel dönüşüm değil rantsal dönüşümdür” açıklamasında bulundu.

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