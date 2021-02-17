Kentsel dönüşüm mağdurlarına 5 aydır kira ödemesi yapılmıyor

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, yaptığı yazılı basın açıklamasında, “Antalya Kepez ilçesinin Kepez ve Santral mahallesinde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projesindeki hak sahiplerinin söz verilmesine rağmen halen ödenmeyen 5 aylık kira yardımı çilesi ne zaman bitecek?” diye sordu. Arı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

MAĞDURİYETE DERHAL BİR SON VERİN

– Kepez kentsel dönüşüm projesinin zamanında bitirilemeyen ve halen inşaatı devam eden konutlarından mağdur olan vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin üzerine adeta tuzu biberi olan ödenmeyen kira yardımı çilesi, bizzat Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından gecikmiş kira yardımı ödemeleri yapılacak diye söz vermesine rağmen devam etmektedir.

– 2658 vatandaşımızın Bakanlık tarafından yapılması gereken 5 aylık gecikmiş kira yardımı ödemesi halen yapılmamıştır. Vatandaşlarımızın bu çilesine ne zaman nihai olarak son verilecektir? Buradan başta Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum olmak üzere Bakanlık yetkililerine bir kez daha sesleniyorum, bu mağduriyete derhal bir son verin.