Kentteki 9 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada il merkezindeki bazı köy ve bağlı mezralarda bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu.

Orhan BOZKURT

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Bitlis Valiliği resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada 9 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bitlis ili merkez ilçesi sınırlarındaki Ağaçpınar, Ayrancılar, Kaşıklı, Kayalıbağ, Karaca, Konalga, Yeşilsırt, Narlıdere, Tanrıyar köy ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu alanlarda, teröristlerin yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi gereğince 11 Eylül saat 03.30’dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.”

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