Kentteki gelişmeye dikkat çeken Bakan Koca: Örnek alınmalı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşılanma oranında, sadece bir haftada, 40. sıradan 13. sıraya yükseldi. Yarın yapılacak aşılarla, Covid-19 Risk Haritasında Mavi ile gösterilen Düşük Riskli İller kategorisine geçmesini bekliyoruz. Salgına karşı toplum bağışıklığı yarışında Hakkâri örnek alınmalı" ifadelerini kullandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Aşılamada Hakkari’nin kısa sürede büyük başarı elde ettiğini duyuran Koca, şu ifadeleri kullandı;

“Hakkari, aşılanma oranında, sadece bir haftada, 40. sıradan 13. sıraya yükseldi. Yarın yapılacak aşılarla, Covid-19 Risk Haritasında Mavi ile gösterilen Düşük Riskli İller kategorisine geçmesini bekliyoruz. Salgına karşı toplum bağışıklığı yarışında Hakkâri örnek alınmalı!”

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 67.30, ikinci doz ortalaması yüzde 46.52, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 76 milyon 193 bin 403 oldu.

UYARIDA BULUNMUŞTU

Bakan Koca, 8 Ağustos verilerini içeren tabloyu paylaştığında da halka çağrıda bulunmuştu. Aşının önemine değinen Koca, “Aşılar en güçlü silahımız. Ancak en az iki dozunu tamamlamak koşulu ile. Aşınızı olun ve bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uyun. Tedbir almadan, aşı olmadan istenilen sonucu elde edemeyiz” ifadelerini kullanmıştı.

İlginizi Çekebilir Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kritik tabloyu paylaştı! İşte 8 Ağustos 2021 güncel corona virüsü (koronavirüs) verileri