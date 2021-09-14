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Kepçeyle kendi kamyonlarını ezdi

Şırnak'ta bir kömür ocağı işletmecisi, bilinmeyen bir nedenle kepçeyle iş yerinde bulunan 5 kamyonu ezdi. İşletme sahibi Hakan M., çalışanlar tarafından güçlükle sakinleştirildi.

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Şırnak Cudi Dağı eteklerinde kömür madeni işleten Hakan M., ekskavatörle kömür ocağındaki yan yana dizilmiş 5 kamyonun kabin kısımlarını ezdi.

Çevredeki işçilerin müdahalesiyle yatıştırılan Hakan M.’nin iş makinesiyle ezdiği araçlarda hasar meydana geldi.

Olay, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. (İHA) 